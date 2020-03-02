Максим Фадеев выяснил, почему мужчины уходят от женщин

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Российский продюсер и музыкант Максим Фадеев опубликовал в инстаграме пост, в котором попытался выяснить вместе с подписчиками, почему мужчины уходят от женщин.
"Я с вами хотел бы поговорить о мужчинах. Почему мужчины так часто уходят от своих даже любимых женщин? И почему мужчина, по статистике, живет на 10-15 лет меньше чем женщины и умирает от сердечных приступов в 60% случаев? Что не так? Вопрос только к женщинам! Р.S. И по первым 100 комментариям я вижу, что ни одна женщина не допускает мысль, что причина, она!" — написал Фадеев.
Под постом пользователи (преимущественно девушки и женщины) сразу стали писать свои версии и разбираться, из-за чего рушатся отношения.
"Уходят, когда перестают себя чувствовать мужчиной! Перестают чувствовать себя нужными и любимыми. Настоящий мужчина не будет рядом, если от его присутствия ничего не меняется", — прокомментировала @viktoriya.narenkova.
"Отличный ответ" — поддержал ее мнение продюсер.
"Потому что мир материальный стал таким интересным, глубоким и даже осознанным, что, наверное, в целом важность духовного снизилась. Люди перестали искать друг друга. Люди ищут себя", — порассуждала @dashasavgir.
"Очень правильные слова", — подчеркнул Фадеев.
"Уходят! Но зачастую возвращаются!" — заявила @dasha_popofon.
С ней музыкант не согласился: "Это не совсем мужчина! Уходя уходи".
"Устают от претензий, которых иногда бывает слишком много", — предположила @laramoto.
Большинство же считает, что от любимых не уходят и что отсутствие чувств — основная причина расставаний.
"Может любимые женщины, не такие уж любимые раз от них уходят", — написала @ajaka0110.
В течение часа публикация получила более 32 тысяч лайков и 400 комментариев.
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