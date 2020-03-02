Максим Фадеев выяснил, почему мужчины уходят от женщин

"Я с вами хотел бы поговорить о мужчинах. Почему мужчины так часто уходят от своих даже любимых женщин? И почему мужчина, по статистике, живет на 10-15 лет меньше чем женщины и умирает от сердечных приступов в 60% случаев? Что не так? Вопрос только к женщинам! Р.S. И по первым 100 комментариям я вижу, что ни одна женщина не допускает мысль, что причина, она!" — написал Фадеев.