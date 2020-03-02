В Башкирии потушили крупный пожар на ферме

УФА, 2 мар - РИА Новости. Спасатели ликвидировали пожар на площади 1,8 тысячи квадратных метров на ферме в населенном пункте Нижнесикиязово в Башкирии, сообщили РИА Новости в ГУМЧС по республике.
Ранее сообщалось, что 2 марта в 4.56 загорелась ферма на площади 1,8 тысячи квадратных метров. Отмечалось, что до прибытия пожарных из коровника выведены все 250 голов крупного рогатого скота.
"Пожар на ферме ликвидирован, пострадавших нет. На месте работает дознаватель МЧС России", - сообщили в ГУМЧС.
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