Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-02T12:53+0300
https://ria.ru/20200302/1566774053.html
В Башкирии потушили крупный пожар на ферме
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/02/1566638278_0:0:1280:720_1036x0_80_0_0_8069ea29ccc7782abdc900bc0ba773e6.jpg
РИА Новости

В Башкирии потушили крупный пожар на ферме

12:53 02.03.2020
161
© Фото : МЧС РФСотрудники МЧС на месте пожара в селе Нижнийсикиязово Балтачевского района Республики Башкортостан
Сотрудники МЧС на месте пожара в селе Нижнийсикиязово Балтачевского района Республики Башкортостан
© Фото : МЧС РФ
Сотрудники МЧС на месте пожара в селе Нижнийсикиязово Балтачевского района Республики Башкортостан
УФА, 2 мар - РИА Новости. Спасатели ликвидировали пожар на площади 1,8 тысячи квадратных метров на ферме в населенном пункте Нижнесикиязово в Башкирии, сообщили РИА Новости в ГУМЧС по республике.
Ранее сообщалось, что 2 марта в 4.56 загорелась ферма на площади 1,8 тысячи квадратных метров. Отмечалось, что до прибытия пожарных из коровника выведены все 250 голов крупного рогатого скота.
"Пожар на ферме ликвидирован, пострадавших нет. На месте работает дознаватель МЧС России", - сообщили в ГУМЧС.
Сотрудник пожарно-спасательного центра Москвы монтирует пожарный рукав
29 февраля, 10:20
На овощебазе в Подмосковье ликвидировали открытое горение
110100
Обсудить 0
Республика БашкортостанМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияПроисшествия
Рекомендуем
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
Пушков рассказал о важности ответа Путина Эрдогану
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
В Казани возбудили дело против женщины, напавшей на двух сыновей
Экс-командир добровольческого батальона Айдар, народный депутат Сергей Мельничук
В Греции по запросу России задержали бывшего командира "Айдара"
Кадры с места гибели отца и дочери на масленичных гуляньях
Появилось видео с места гибели отца и дочери на масленичных гуляньях
Кандидат от Демократической партии на пост Президента США на выборах 2020 года Пит Буттиджич
NYT: демократ Буттиджич выходит из президентской гонки в США
Военнослужащие в Донбассе
В ЛНР заявили об одном обстреле со стороны силовиков за сутки
Президент России Владимир Путин
Путин подписал закон о порядке выплаты соцподдержки учителям в селах
Военнослужащий армии ДНР на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
Силовики 22 раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
Полиция
Семья, где во время ссоры умер ребенок-инвалид, не стояла на учете
Сейсмограф. Архивное фото
На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,7
Корабль в море
У берегов Японии затонуло грузовое судно, 13 человек пропали без вести
Сотрудники греческой полиции на КПП Пазаркуле (Pazarkule) на границе Турции и Греции
Глава Евросовета и премьер Греции посетят границу с Турцией
Сенат Франции проголосовал за смягчение санкций против России
В парламент Франции вынесли вопрос о вотуме недоверия правительству
Кадр из фильма Матрица
В Сети объяснили, как Нео и Тринити окажутся живыми в "Матрице 4"
Греческая полиция
В Греции избили двух журналистов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:54Турция нейтрализовала 32 члена курдских формирований на севере Сирии
15:51Украинский подросток дважды за неделю угнал маршрутку
15:51СК завел дело из-за связи астраханской учительницы с девятиклассником
15:51Турпоток из Китая в Таиланд и Камбоджу упал на 80 процентов
15:46В Азербайджане закрывают все учебные заведения для дезинфекции
15:43Пристайко заявил о готовности к отставке, если этого захочет Зеленский
15:41Ученые обнаружили признаки ДНК в костях динозавров
15:38В Москве клиент изнасиловал и ограбил массажистку, сообщили СМИ
15:37В Германии прокомментировали ситуацию с беженцами на границе Греции
15:36В ЕК оценили необходимость мер поддержки экономики из-за коронавируса
15:36Немецкий министр отказался пожать руку Меркель из-за коронавируса
15:34В Германии оценили слова Эрдогана о пути для беженцев в Европу
15:31Дело Константина Котова вернули в Мосгорсуд
15:31Скабеева оценила реакцию блогерши на трагедию в банном комплексе
15:31ФАС подозревает наличие картельных сговоров на рынке медицинских масок
15:26В Екатеринбурге стрела строительного крана упала и повисла на проводах
15:24СМИ сообщили об ударе израильского вертолета по автомобилю в Сирии
15:23В Испании чилийский писатель заразился коронавирусом
15:23На Филиппинах освободили всех заложников в ТЦ
15:22В Хорватии выявили восьмой случай заболевания коронавирусом
Лента новостейМолния