В графике Путина нет встречи с генсеком ОПЕК, заявил Песков

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. В графике президента РФ Владимира Путина пока нет планов переговоров с генсеком ОПЕК и руководством Саудовской Аравии по ситуации на рынке энергоресурсов, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Нет, пока нет таких планов", - сказал он.
Глава государства в воскресенье провел совещание с представителями кабмина и ведущих российских нефтегазовых компаний, в рамках которого обсуждалась ситуация на глобальных сырьевых рынках на фоне распространения в мире коронавируса COVID-2019.
Цены на нефть на прошедшей неделе опускались из-за рисков распространения коронавируса, которое может оказать серьёзное давление на спрос на сырье. В ходе торгов в пятницу нефть марки Brent обновила минимум с июля 2017 года, опустившись ниже 49 долларов за баррель. Котировки WTI опускались более чем на 6%, а Brent - более чем на 5%, к вечеру цены замедлили темпы падения.
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