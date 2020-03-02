В графике Путина нет встречи с генсеком ОПЕК, заявил Песков

Глава государства в воскресенье провел совещание с представителями кабмина и ведущих российских нефтегазовых компаний, в рамках которого обсуждалась ситуация на глобальных сырьевых рынках на фоне распространения в мире коронавируса COVID-2019.

Цены на нефть на прошедшей неделе опускались из-за рисков распространения коронавируса, которое может оказать серьёзное давление на спрос на сырье. В ходе торгов в пятницу нефть марки Brent обновила минимум с июля 2017 года, опустившись ниже 49 долларов за баррель. Котировки WTI опускались более чем на 6%, а Brent - более чем на 5%, к вечеру цены замедлили темпы падения.