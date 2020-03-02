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2020-03-02T12:45+0300
https://ria.ru/20200302/1566765070.html
Эксперт прокомментировал выход Буттиджича из президентской гонки в США
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РИА Новости

Эксперт прокомментировал выход Буттиджича из президентской гонки в США

12:45 02.03.2020
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© REUTERS / Eric ThayerПит Буттиджич
Пит Буттиджич
© REUTERS / Eric Thayer
Пит Буттиджич. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Демократа Пита Буттиджича вынудили покинуть президентскую гонку в США, чтобы его голоса ушли другому кандидату от Демократической партии США - Джо Байдену для того, чтобы лишить победы не устраивающего американский истеблишмент Берни Сандерса, считает доцент философского факультета МГУ, политолог Борис Межуев.
Бывший мэр города Саут-Бенд в штате Индиана Пит Буттиджич в понедельник заявил, что выходит из гонки за выдвижение на президентских выборах в США от Демократической партии.
"Скорее всего, было оказано давление на Буттиджича, потому что трудно себе представить, что человек снимается до супервторника, когда у него были не нулевые шансы на победу и не нулевые шансы на достойное поражение. Задача, видимо, состояла в том, чтобы все его голоса ушли Байдену. Если он хоть как-то сможет победить во время супервторника, то, видимо, фигура (Майкла) Блумберга тоже отойдет в сторону. В этом смысле мобилизация будет полнейшая - возможно, даже госпожу Уоррен заставят сняться или Байден сможет взять ее в качестве вице-президента", - сказал Межуев в беседе с РИА Новости.
По мнению политолога, все это делается, "чтобы остановить абсолютно неприемлемого для истеблишмента Сандерса". При этом Межуев подчеркнул, что делать какие-либо прогнозы пока довольно сложно.
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"Сандерс, в какой-то степени, как Трамп: в 2016 году Трамп блестяще победил на праймериз, но он набирал много голосов в тех штатах, где обычно не голосуют за республиканцев. Точно также сейчас - мы видим, что Сандерс очень хорошо "идет" в северных штатах и Неваде. Но есть набор южных штатов - более консервативных, традиционных - для них Сандерс может быть слишком радикальной фигурой. С моей точки зрения, Байден может победить на праймериз, другое дело, маловероятно, что такая не очень чистая победа сможет сделать его победителем на основных выборах", - сказал Межуев.
По итогам первых трех выборов лидировал Берни Сандерс, у которого было 45 делегатов, у бывшего мэра города Саут-Бенд в Индиане Пита Буттиджича – 25, у Джо Байдена – 15, у сенатора от Массачусетса Элизабет Уоррен – восемь, а у сенатора от Миннесоты Эми Клобушар – семь. По данным New York Times, на четвертых по счету праймериз в Южной Каролине Байден набрал 48,4%. На втором месте - Сандерс с 19,9%. В итоге в Южной Каролине Байден заручился поддержкой 36 делегатов партийного съезда, а Сандерс получает 11 голосов. Таким образом, в "общем зачете" лидирует по-прежнему Сандерс.
Праймериз в американском штате Южная Каролина стали последними перед так называемым "супервторником", когда 3 марта выборы пройдут сразу в 14 штатах, включая самые крупные Калифорнию и Техас. По их итогам будут распределены голоса 1357 делегатов, то есть одной трети от общего количества.
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