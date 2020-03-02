В Кремле прокомментировали ситуацию с журналистами Sputnik Турция

"Мы, конечно, надеемся, что в данном случае работа представителей средств массовой информации, тем более тех, кто работает на российские средства массовой информации, такие как Sputnik, не будут испытывать каких-либо ограничений и не будут сталкиваться с подобными ситуациями, как это имело место накануне".