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В Кремле прокомментировали ситуацию с журналистами Sputnik Турция
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РИА Новости

В Кремле прокомментировали ситуацию с журналистами Sputnik Турция

12:44 02.03.2020 (обновлено: 13:45 02.03.2020)
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© РИА НовостиЖурналисты у Дворца правосудия в Анкаре, куда привели трех задержанных сотрудников Sputnik Турция
Журналисты у Дворца правосудия в Анкаре, куда привели трех задержанных сотрудников Sputnik Турция
© РИА Новости
Журналисты у Дворца правосудия в Анкаре, куда привели трех задержанных сотрудников Sputnik Турция
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва обеспокоена ситуацией с журналистами Sputnik в Турции.

"Мы, конечно, надеемся, что в данном случае работа представителей средств массовой информации, тем более тех, кто работает на российские средства массовой информации, такие как Sputnik, не будут испытывать каких-либо ограничений и не будут сталкиваться с подобными ситуациями, как это имело место накануне".

Ежегодная Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путинабольшая пресс-конференция президента РФ В. Путина
Дмитрий Песков
В субботу в квартиры трех турецких граждан — сотрудников Sputnik Турция — ворвались митингующие и скандировали лозунги с угрозами. Журналистам грозили физической расправой и требовали прекратить профессиональную деятельность.
Сотрудники агентства перестали выходить на связь, в воскресенье их доставили во Дворец правосудия в Анкаре и допросили.
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
Вчера, 18:29
Симоньян поблагодарила МИД за содействие в ситуации со Sputnik Турция
После этого журналистов отпустили. Прокуратура не нашла состава преступления в действиях сотрудников агентства.
Как рассказала одна из задержанных, им предъявили обвинения из-за статьи, которую они не писали.
Также в воскресенье полицейские пришли в офис агентства в Стамбуле и потребовали встречу с руководством Sputnik.
Затем агентство сообщило о задержании главного редактора Махира Бозтепе, позднее его отпустили.
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев на пресс-конференции, посвященной планам работы Российского исторического общества и фонда История Отечества в 2020 году
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Киселев прокомментировал ситуацию со Sputnik Турция
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Нападение на сотрудников Sputnik ТурцияSputnik ТурцияSputnikДмитрий ПесковТурцияВ мире
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