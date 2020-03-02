В Кремле прокомментировали ситуацию с журналистами Sputnik Турция

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва обеспокоена ситуацией с журналистами Sputnik в Турции.
"Мы, конечно, надеемся, что в данном случае работа представителей средств массовой информации, тем более тех, кто работает на российские средства массовой информации, такие как Sputnik, не будут испытывать каких-либо ограничений и не будут сталкиваться с подобными ситуациями, как это имело место накануне".
В субботу в квартиры трех турецких граждан — сотрудников Sputnik Турция — ворвались митингующие и скандировали лозунги с угрозами. Журналистам грозили физической расправой и требовали прекратить профессиональную деятельность.
Сотрудники агентства перестали выходить на связь, в воскресенье их доставили во Дворец правосудия в Анкаре и допросили.
После этого журналистов отпустили. Прокуратура не нашла состава преступления в действиях сотрудников агентства.
Как рассказала одна из задержанных, им предъявили обвинения из-за статьи, которую они не писали.
Также в воскресенье полицейские пришли в офис агентства в Стамбуле и потребовали встречу с руководством Sputnik.
Затем агентство сообщило о задержании главного редактора Махира Бозтепе, позднее его отпустили.