Пресс-конференция лидера палестинского движения ХАМАС Исмаила Ханийи

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4 марта в 14:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция о ситуации в Палестине и перспективах арабо-израильского урегулирования.