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Школу в центре Москвы эвакуировали из-за пожарной сигнализации
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РИА Новости

Школу в центре Москвы эвакуировали из-за пожарной сигнализации

12:44 02.03.2020
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ
© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
Сотрудник МЧС РФ . Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Порядка 300 человек эвакуировали из школы в понедельник днем в центре Москвы после срабатывания пожарной сигнализации, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"В школе N2123 на улице Малая Бронная сработала пожарная сигнализация "Стрелец-Мониторинг". В целях безопасности были эвакуированы почти 300 человек", - сказал собеседник агентства.
По его словам, сотрудники оперативных служб проводят проверку.
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