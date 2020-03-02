Школу в центре Москвы эвакуировали из-за пожарной сигнализации

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Порядка 300 человек эвакуировали из школы в понедельник днем в центре Москвы после срабатывания пожарной сигнализации, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"В школе N2123 на улице Малая Бронная сработала пожарная сигнализация "Стрелец-Мониторинг". В целях безопасности были эвакуированы почти 300 человек", - сказал собеседник агентства.
По его словам, сотрудники оперативных служб проводят проверку.
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