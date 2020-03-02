Путин проведет встречу с главой Сбербанка Грефом

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет встречу с главой Сбербанка Германом Грефом, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Сегодня будет у Путина на совещании Греф. Банк системообразующий. Греф с ним (Путиным - ред.) встречался кратко в Санкт-Петербурге, мы тогда сообщали, что беседа была краткая в связи с графиком президента, поэтому они условились еще раз встретиться поподробнее, пообстоятельнее, и вот Греф сегодня будет еще раз у президента. Она будет публичной, эта встреча", - сказал Песков журналистам.
Он также отметил, что этот понедельник у президента в большей степени будет посвящен внутренней работе, совещаниям, встречам.
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