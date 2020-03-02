Путин проведет встречу с главой Сбербанка Грефом

"Сегодня будет у Путина на совещании Греф. Банк системообразующий. Греф с ним (Путиным - ред.) встречался кратко в Санкт-Петербурге, мы тогда сообщали, что беседа была краткая в связи с графиком президента, поэтому они условились еще раз встретиться поподробнее, пообстоятельнее, и вот Греф сегодня будет еще раз у президента. Она будет публичной, эта встреча", - сказал Песков журналистам.