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Путин проведет встречу с главой Сбербанка Грефом
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РИА Новости

Путин проведет встречу с главой Сбербанка Грефом

12:42 02.03.2020 (обновлено: 13:57 02.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Владимир Путин и президент, председатель правления Сбербанка РФ Герман Греф во время встречи
 Владимир Путин и президент, председатель правления Сбербанка РФ Герман Греф во время встречи
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Владимир Путин и президент, председатель правления Сбербанка РФ Герман Греф во время встречи
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет встречу с главой Сбербанка Германом Грефом, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Сегодня будет у Путина на совещании Греф. Банк системообразующий. Греф с ним (Путиным - ред.) встречался кратко в Санкт-Петербурге, мы тогда сообщали, что беседа была краткая в связи с графиком президента, поэтому они условились еще раз встретиться поподробнее, пообстоятельнее, и вот Греф сегодня будет еще раз у президента. Она будет публичной, эта встреча", - сказал Песков журналистам.
Он также отметил, что этот понедельник у президента в большей степени будет посвящен внутренней работе, совещаниям, встречам.
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Сбербанк РоссииДмитрий ПесковВладимир ПутинГерман ГрефРоссияЭкономика
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