Радио Sputnik стало самой цитируемой радиостанцией в январе 2020 года

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Радио Sputnik стало самой цитируемой радиостанцией в российских СМИ в январе 2020 года. По данным компании "Медиалогия" , индекс его цитируемости составил 329,07.

В топ-3 рейтинга по цитируемости радиостанций в СМИ вошли также "Эхо Москвы" (277,35) и "Говорит Москва" (230,08).

Топ-3 самых цитируемых информационных агентств в социальных медиа в январе возглавило РИА Новости (1 469 827). За ним следуют ТАСС с индексом цитируемости 417 584 и Интерфакс (183 359). Как отмечает "Медиалогия", в топ по цитируемости в соцсетях вошли такие материалы РИА Новости, как "Правительство России уходит в отставку" и "Путин поднял упавшую фуражку офицера палестинского караула".

Лидером в рейтинге информационных агентств по цитируемости в СМИ в январе стал ТАСС с индексом 13 308,41. На втором месте РИА Новости (13 070,19), на третьем Интерфакс (4 447,47).