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В ВОЗ назвали факторы, способствующие потере слуха
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РИА Новости

В ВОЗ назвали факторы, способствующие потере слуха

12:40 02.03.2020
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© Fotolia / Studio-FIДевушка слушает музыку в наушникх
Девушка слушает музыку в наушникх
© Fotolia / Studio-FI
Девушка слушает музыку в наушникх. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Растущий уровень воздействия громких звуков в ночных клубах, барах, кинотеатрах, на стадионах и в фитнес-центрах вызывает все большее беспокойство у медиков, сейчас более 1 миллиарда молодых людей в мире подвержены риску потери слуха из-за этого, следует из раздаточных материалов Всемирной организации здравоохранения к пресс-конференции, посвященной Всемирному дню слуха.
"Все большее беспокойство у медиков вызывает растущий уровень воздействия громких звуков в культурно-развлекательных и спортивных учреждениях, таких как ночные клубы, дискотеки, пабы, бары, кинотеатры, концертные залы, стадионы и даже фитнес-центры... Регулярное воздействие громких звуков создает серьезную угрозу развития необратимой потери слуха. По оценкам ВОЗ, 1,1 миллиарда молодых людей в мире могут быть подвержены риску потери слуха из-за небезопасной практики слушания", - говорится в материалах.
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Сейчас, по данным ВОЗ, от глухоты и нарушений слуха страдают примерно 466 миллионов человек, из них около 40 миллионов детей, уточняется в материалах. По прогнозам, к 2050 году число людей с нарушениями слуха достигнет 900 миллионов.
"Основными причинами глухоты и тугоухости являются генетические нарушения, хронические инфекции уха, ряд заболеваний: краснухи, корь, свинка, менингит, - а также воздействие некоторых лекарственных препаратов и вредных факторов окружающей среды, в первую очередь, шума", - поясняется в материалах.
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нарушения слухаВОЗВ мире
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