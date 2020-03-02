В ВОЗ назвали факторы, способствующие потере слуха

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Растущий уровень воздействия громких звуков в ночных клубах, барах, кинотеатрах, на стадионах и в фитнес-центрах вызывает все большее беспокойство у медиков, сейчас более 1 миллиарда молодых людей в мире подвержены риску потери слуха из-за этого, следует из раздаточных материалов Всемирной организации здравоохранения к пресс-конференции, посвященной Всемирному дню слуха.
"Все большее беспокойство у медиков вызывает растущий уровень воздействия громких звуков в культурно-развлекательных и спортивных учреждениях, таких как ночные клубы, дискотеки, пабы, бары, кинотеатры, концертные залы, стадионы и даже фитнес-центры... Регулярное воздействие громких звуков создает серьезную угрозу развития необратимой потери слуха. По оценкам ВОЗ, 1,1 миллиарда молодых людей в мире могут быть подвержены риску потери слуха из-за небезопасной практики слушания", - говорится в материалах.
14 марта 2018, 13:42РИА НаукаУченые связали потерю слуха с курением
Сейчас, по данным ВОЗ, от глухоты и нарушений слуха страдают примерно 466 миллионов человек, из них около 40 миллионов детей, уточняется в материалах. По прогнозам, к 2050 году число людей с нарушениями слуха достигнет 900 миллионов.
"Основными причинами глухоты и тугоухости являются генетические нарушения, хронические инфекции уха, ряд заболеваний: краснухи, корь, свинка, менингит, - а также воздействие некоторых лекарственных препаратов и вредных факторов окружающей среды, в первую очередь, шума", - поясняется в материалах.