В Турции сообщили о гибели сотрудника таможни при обстреле на востоке

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Сотрудник таможенного управления района Гюрбулак провинции Агры на востоке Турции погиб при обстреле служебного автомобиля, сообщила министр торговли страны Рухсар Пекджан.
"Утром при обстреле служебного автомобиля, перевозившего сотрудников Управления таможни района Гюрбулак, погиб один человек", - сообщила Пекджан в своем Twitter.
Ранее министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу также опубликовал в своем Twitter сообщение о том, что в 8:50 утра (совпадает с мск) под ракетный удар попал бронированный автомобиль, принадлежащий Управлению таможни района Гюрбулак провинции Агры.
В провинции Агры действует запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана (РПК).
После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли более 900 военных и полицейских, а также около 500 гражданских лиц. По данным министерства обороны Турции, за этот период силы безопасности нейтрализовали более 10 тысяч членов РПК. На севере Ирака находятся базы курдских отрядов, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции.