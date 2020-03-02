В Турции сообщили о гибели сотрудника таможни при обстреле на востоке

Ранее министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу также опубликовал в своем Twitter сообщение о том, что в 8:50 утра (совпадает с мск) под ракетный удар попал бронированный автомобиль, принадлежащий Управлению таможни района Гюрбулак провинции Агры.

После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли более 900 военных и полицейских, а также около 500 гражданских лиц. По данным министерства обороны Турции, за этот период силы безопасности нейтрализовали более 10 тысяч членов РПК. На севере Ирака находятся базы курдских отрядов, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции.