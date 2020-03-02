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Туризм
2020-03-02T14:16+0300
https://ria.ru/20200302/1566753643.html
Россиянки рассказали про оригинальные подарки на 8 Марта
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РИА Новости

Россиянки рассказали про оригинальные подарки на 8 Марта

14:16 02.03.2020
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© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкЭйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже
© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. На Международный женский день девушкам чаще всего дарят авиабилеты, сообщает Aviasales.
Аналитики туристического поисковика опросили пять тысяч своих пользователей в социальных сетях. Оказалось, что 43 процента девушек получали на 8 Марта в подарок авиабилеты.
Больше всего их впечатлили поездки в Париж, Венецию, Прагу, Лондон, на Пхукет, Сардинию и в Сочи. Как правило, такие подарки делают мужья или родители, реже — друзья.
На втором месте билеты на концерты в других городах и странах. За такой ответ проголосовали 29 процентов респондентов. Так, кому-то дарили поход в Венскую оперу, а кому-то — билеты на музыкальные фестивали в Подмосковье или Европу.
Чуть более 20 процентов опрошенных получали полезные в поездке вещи: рюкзаки, обложки на паспорт, спальные мешки, надувные матрасы, чемоданы, подушки для самолета, маски для сна, фотоаппараты и обувь для трекинга. Одна девушка отметила: "Лучший подарок в жизни — рюкзак на 55 литров. Он намотал со мной десятки тысяч километров по миру и оказался гораздо прочнее, чем отношения с парнем, который мне его подарил".
Оставшиеся шесть процентов получали подарки-впечатления. Например, прыжок с парашютом, полет на воздушном шаре или авиатренажере.
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