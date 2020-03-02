Россиянки рассказали про оригинальные подарки на 8 Марта

МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. На Международный женский день девушкам чаще всего дарят авиабилеты, сообщает Aviasales.

Аналитики туристического поисковика опросили пять тысяч своих пользователей в социальных сетях. Оказалось, что 43 процента девушек получали на 8 Марта в подарок авиабилеты.

Больше всего их впечатлили поездки в Париж, Венецию, Прагу, Лондон, на Пхукет, Сардинию и в Сочи. Как правило, такие подарки делают мужья или родители, реже — друзья.

На втором месте билеты на концерты в других городах и странах. За такой ответ проголосовали 29 процентов респондентов. Так, кому-то дарили поход в Венскую оперу, а кому-то — билеты на музыкальные фестивали в Подмосковье или Европу.

Чуть более 20 процентов опрошенных получали полезные в поездке вещи: рюкзаки, обложки на паспорт, спальные мешки, надувные матрасы, чемоданы, подушки для самолета, маски для сна, фотоаппараты и обувь для трекинга. Одна девушка отметила: "Лучший подарок в жизни — рюкзак на 55 литров. Он намотал со мной десятки тысяч километров по миру и оказался гораздо прочнее, чем отношения с парнем, который мне его подарил".