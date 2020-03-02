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Плавучий космодром "Морской старт" доставят в Россию 26 марта
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РИА Новости

Плавучий космодром "Морской старт" доставят в Россию 26 марта

12:31 02.03.2020
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© Фото : S7 spaceПлавучий космодром "Морской старт"
Плавучий космодром Морской старт
© Фото : S7 space
Плавучий космодром "Морской старт". Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Гонконгское транспортное судно Xin Guang Hua со стартовой платформой Odyssey проекта "Морской старт" прибудет из США в Россию 26 марта, следует из информации, доступной на специализированном сайте мониторинга движения судов vesselfinder.com.
По данным сайта, Xin Guang Hua с Odyssey прибудет в порт Славянка (Приморский край) 26 марта в 14.00 по местному времени (7.00 мск). Судно пока еще находится в США.
© РИА Новости / Александр Хитров / Перейти в фотобанкПоселок Славянка южнее Владивостока, где будет базироваться плавучий космодром "Морской старт"
Поселок Славянка южнее Владивостока, где будет базироваться плавучий космодром Морской старт
© РИА Новости / Александр Хитров
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Поселок Славянка южнее Владивостока, где будет базироваться плавучий космодром "Морской старт"
Xin Guang Hua прибыло в американский порт Лонг-Бич 18 февраля, через пять дней на него была погружена платформа Odyssey.
Ранее сообщалось, что сборочно-командное судно Sea Launch Commander покинуло порт Лонг-Бич 28 февраля и должно прибыть в Славянку 16 марта.
В декабре 2019 года группа S7 сообщила, что госдеп США дал разрешение на перебазирование "Морского старта" в Россию. По данным группы, новым портом приписки плавучей платформы станет поселок Славянка южнее Владивостока, в 80 километрах от границы с КНДР.
Плавучий космодром Морской старт
8 октября 2019, 11:47Сказано в эфире
Эксперт: перенос "Морского старта" в Россию – это не вынужденная мераПроект "Морской старт" подготовили к перебазированию из США на российский Дальний Восток, сообщают источники. В эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин оценил этот план.
Как сообщал РИА Новости гендиректор Славянского судоремонтного завода Андрей Якимчук, подписан договор на год на стоянку и ремонт. Стоянка - до тех пор, пока компания не найдет себе базовый порт или не построит его.
В апреле 2018 года группа компаний S7 закрыла сделку по покупке имущественного комплекса проекта "Морской старт", став полноправным хозяином плавучего космодрома. Общая сумма сделки, включая вывод из консервации, составляет около 150 миллионов долларов. Однако пусковую деятельность компания так и не продолжила.
Поселок Славянка южнее Владивостока, где будет базироваться плавучий космодром Морской старт
9 октября 2019, 08:20
Эксперт назвал сумму, нужную для восстановления платформы "Морского старта"
В рамках покупки группе компаний S7 перешел весь имущественный комплекс проекта "Морской старт": сборочно-командное судно Sea Launch Commander (с которого осуществляется управление пуском), собственно морской космодром - подвижная стартовая платформа Odyssey, наземное оборудование в базовом порту Лонг-Бич и интеллектуальные права, принадлежащие компании Sea Launch, включая товарный знак.
Плавучий космодром "Морской старт" законсервирован с 2014 года, когда с него был произведен последний, 36-й пуск украинской ракеты-носителя "Зенит", большая часть которой состояла из российских комплектующих. Работы были остановлены из-за ухудшения российско-украинских отношений.
Поселок Славянка южнее Владивостока, где будет базироваться плавучий космодром Морской старт
16 февраля 2019, 10:31РИА Наука
Источник: в компании-владельце "Морского старта" сменится руководство
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Космос - РИА НаукаСлавянкаМорской старт (космодром)ВладивостокКНДРРоссияПриморский крайСША
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