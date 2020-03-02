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В Южной Корее число зараженных коронавирусом выросло до 4335 человек
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РИА Новости

В Южной Корее число зараженных коронавирусом выросло до 4335 человек

12:25 02.03.2020
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© REUTERS / Kim Hong-JiДезинфекция рынка в Сеуле
Дезинфекция рынка в Сеуле
© REUTERS / Kim Hong-Ji
СЕУЛ, 2 мар – РИА Новости. Южная Корея за сутки зарегистрировала 123 новых случая заражения коронавирусом COVID-2019, таким образом, общее число зараженных в стране выросло до 4335, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.
"По состоянию на 16.00 (10.00 мск) число зараженных коронавирусом возросло на 123 по сравнению с 00.00 2 марта (18.00 воскресенья мск)", - говорится в сообщении KCDC, разосланном журналистам.
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Ранее Южная Корея подняла уровень эпидемиологической угрозы до высшего уровня. Начало учебного года во всех школах и дошкольных учреждениях отложили до 23 марта.
По данным министерства обороны, среди зараженных есть 28 военнослужащих, 860 человек находятся в карантине.
Как сообщила KCDC, карантинные службы завершили проверку уже 232 тысяч из примерно 240 тысяч последователей секты Синчхончжи, которая стала причиной вспышки коронавируса в городе Тэгу. Пока не могут связаться примерно с 2700 верующими.
Министр внутренних дел Южной Кореи также заявил, что для борьбы с коронавирусом власти готовят проект дополнительного бюджета размером в 6,2 триллиона вон (5,2 миллиарда долларов). Правительство планирует представить законопроект о дополнительном бюджете парламенту в четверг.
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Распространение нового коронавирусаЮжная КореяВ мире
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