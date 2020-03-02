МАК назвал причину катастрофы турецкого Boeing в Бишкеке в 2017 году

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Причиной катастрофы грузового самолета Boeing турецкой авиакомпании в Бишкеке в 2017 году стала ошибка экипажа, следует из окончательного отчета Межгосударственного авиационного комитета (МАК).
"Причиной катастрофы самолета Boeing 747-412F TC-MCL явилось отсутствие контроля со стороны экипажа за положением самолета относительно глиссады при выполнении автоматического захода на посадку ночью, в метеоусловиях, соответствующих CAT II ИКАО, и, как следствие, непринятие своевременных мер по уходу на второй круг при значительных отклонениях от установленной схемы захода, что привело к столкновению с землей в управляемом полете (CFIT) на удалении примерно 930 метров за выходным торцом активной ВПП", - говорится в отчете.
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Среди способствующих факторов МАК назвал недостаточную предварительную подготовку экипажа к полету на аэродром Манас, неоптимальные решения при выборе параметров снижения, конструктивные особенности самолета, запоздалые действия экипажа по началу ухода на второй круг при отсутствии визуального контакта с наземными ориентирами на высоте принятия решения.
Также МАК отмечает повышенное психоэмоциональное напряжение экипажа из-за сложных условий захода и неспособности в течение длительного времени устранить отклонения по высоте полета. Дополнительно уровень стресса мог увеличиться из-за эмоционального обсуждения членами экипажа (в первую очередь, командиром воздушного судна) указаний и действий специалистов службы УВД. При этом отмечается, что указания и действия специалистов службы УВД соответствовали установленным технологиям и схемам.
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Грузовой Boeing турецкой авиакомпании 16 января 2017 года вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Манас" столицы Киргизии и рухнул на жилой поселок дачного кооператива в окрестностях аэропорта. В результате крушения погибли четыре члена экипажа воздушного судна и 35 человек на земле, в том числе 16 детей. Были разрушены около 30 жилых домов.