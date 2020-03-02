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Чехия прекратит авиаполеты в города Северной Италии и в Южную Корею
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РИА Новости

Чехия прекратит авиаполеты в города Северной Италии и в Южную Корею

12:20 02.03.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
ПРАГА, 2 мар – РИА Новости. Совбез Чехии по предложению главы минздрава принял в понедельник решение о прекращении авиарейсов в города Северной Италии – Милан, Венецию и Болонью, а также в Южную Корею, где широко распространился коронавирус, сообщил журналистам глава минздрава Адам Войтех.
"Совет безопасности республики сегодня по моему предложению принял решение о временном прекращении авиарейсов в города Северной Италии – Милан, Венецию и Болонью, а также в Южную Корею, поскольку здесь широкое распространение получили заболевания коронавирусом", - сказал Войтех.
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По словам Войтеха, Совбез также принял решение не отменять проведение соревнований на Кубок мира по биатлону в городе Нове-место-на-Мораве в начале марта, но провести их без зрителей.
В воскресенье глава минздрава сообщил о том, что в Чехии зафиксированы первые три случая заболевания коронавирусом. Мужчина в возрасте 67 лет вернулся из итальянского города Удине с научной конференции, 21-летняя американка и ее подруга приехали в Чехию в качестве туристов, обе учатся в Милане. Еще один пациент – 44-летний житель города Усти-над-Лабе, был с семьей на отдыхе на горнолыжном курорте в Северной Италии. Все они сейчас находятся в пражской больнице Na Bulovce, которая специализируется на лечении инфекционных заболеваний, и чувствуют себя, по словам Войтеха, нормально.
Тесты трех первых больных коронавирусом в Чехии отправлены для дополнительной проверки в специализированную лабораторию в Берлине, результаты ожидаются в понедельник.
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Южная КореяЧехияМиланБолоньяВенецияВ мире
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