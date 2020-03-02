Чехия прекратит авиаполеты в города Северной Италии и в Южную Корею

"Совет безопасности республики сегодня по моему предложению принял решение о временном прекращении авиарейсов в города Северной Италии – Милан, Венецию и Болонью, а также в Южную Корею, поскольку здесь широкое распространение получили заболевания коронавирусом", - сказал Войтех.

По словам Войтеха, Совбез также принял решение не отменять проведение соревнований на Кубок мира по биатлону в городе Нове-место-на-Мораве в начале марта, но провести их без зрителей.

В воскресенье глава минздрава сообщил о том, что в Чехии зафиксированы первые три случая заболевания коронавирусом. Мужчина в возрасте 67 лет вернулся из итальянского города Удине с научной конференции, 21-летняя американка и ее подруга приехали в Чехию в качестве туристов, обе учатся в Милане. Еще один пациент – 44-летний житель города Усти-над-Лабе, был с семьей на отдыхе на горнолыжном курорте в Северной Италии. Все они сейчас находятся в пражской больнице Na Bulovce, которая специализируется на лечении инфекционных заболеваний, и чувствуют себя, по словам Войтеха, нормально.