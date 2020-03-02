Муфтият Казахстана призывает людей с ОРВИ не посещать людные места

АЛМА-АТА, 2 мар – РИА Новости. Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК) на фоне распространения коронавируса нового типа в мире призвало соотечественников при первых симптомах ОРВИ сразу же обращаться ко врачу и не посещать общественные места, включая мечети.

"В случае проявления первых симптомов заболевания: повышенной температуры, сухого кашля и затрудненного дыхания настоятельно рекомендуем незамедлительно обратиться к врачу, не посещать общественные места, в том числе и мечеть, а все обязательства и поклонения выполнять дома!", - говорится в сообщении.

ДУМК также отмечает, что несмотря на отсутствие в Казахстане случаев заболевания коронавирусом "нельзя с безразличием относиться к этой болезни, которая набирает большие масштабы в мире, это может угрожать не только нашему здоровью, но и здоровью близких".

"Духовное управление мусульман Казахстана призывает соблюдать все меры предосторожности в общественных местах, выполнять все действенные меры для профилактики данного недуга", - отмечается в заявлении, опубликованном на сайте ДУМК.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.