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Религия и мировоззрение
2020-03-02T12:20+0300
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Муфтият Казахстана призывает людей с ОРВИ не посещать людные места
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РИА Новости

Муфтият Казахстана призывает людей с ОРВИ не посещать людные места

12:20 02.03.2020
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АЛМА-АТА, 2 мар – РИА Новости. Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК) на фоне распространения коронавируса нового типа в мире призвало соотечественников при первых симптомах ОРВИ сразу же обращаться ко врачу и не посещать общественные места, включая мечети.
"В случае проявления первых симптомов заболевания: повышенной температуры, сухого кашля и затрудненного дыхания настоятельно рекомендуем незамедлительно обратиться к врачу, не посещать общественные места, в том числе и мечеть, а все обязательства и поклонения выполнять дома!", - говорится в сообщении.
ДУМК также отмечает, что несмотря на отсутствие в Казахстане случаев заболевания коронавирусом "нельзя с безразличием относиться к этой болезни, которая набирает большие масштабы в мире, это может угрожать не только нашему здоровью, но и здоровью близких".
"Духовное управление мусульман Казахстана призывает соблюдать все меры предосторожности в общественных местах, выполнять все действенные меры для профилактики данного недуга", - отмечается в заявлении, опубликованном на сайте ДУМК.
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Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2912, излечились почти 44,5 тысячи. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 58 странах, число зараженных превысило 7 тысяч, скончались 104 человека.
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