Тиньков внес залог после выдачи ордера на его задержание

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Основатель TCS Group Основатель TCS Group Олег Тиньков бизнесмен внес залог после выдачи ордера на его задержание в Лондоне , сообщили в группе "Тинькофф".

В пресс-службе добавили, что бизнесмен останется в Лондоне на время судебного разбирательства, начатого налоговой службой США. Корпоративные юристы работают над тем, чтобы ситуация разрешилась как можно скорее.

TCS Group объявила о судебных слушаниях на прошлой неделе, подчеркнув, что они не имеют отношения к бизнесу компании. Сам Тиньков участвует в слушаниях как частное лицо.

Тем не менее ценные бумаги холдинга замедлили рост. Так, к полудню понедельника их стоимость росла на 0,22 процента при росте индекса Мосбиржи на 3,1 процента.