Тиньков внес залог после выдачи ордера на его задержание

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Основатель TCS Group Олег Тиньков бизнесмен внес залог после выдачи ордера на его задержание в Лондоне, сообщили в группе "Тинькофф".
В пресс-службе добавили, что бизнесмен останется в Лондоне на время судебного разбирательства, начатого налоговой службой США. Корпоративные юристы работают над тем, чтобы ситуация разрешилась как можно скорее.
TCS Group объявила о судебных слушаниях на прошлой неделе, подчеркнув, что они не имеют отношения к бизнесу компании. Сам Тиньков участвует в слушаниях как частное лицо.
Тем не менее ценные бумаги холдинга замедлили рост. Так, к полудню понедельника их стоимость росла на 0,22 процента при росте индекса Мосбиржи на 3,1 процента.
TCS Group Holding PLC - онлайн-провайдер розничных финансовых услуг в России, в состав которого входят "Тинькофф банк", первый российский банк, который полностью отказался от отделений, и "Тинькофф страхование".
28 февраля, 15:33Акции "Тинькофф банка" обвалились на фоне претензий США к Тинькову