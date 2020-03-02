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Тиньков внес залог после выдачи ордера на его задержание
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РИА Новости

Тиньков внес залог после выдачи ордера на его задержание

12:20 02.03.2020 (обновлено: 13:48 02.03.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОлег Тиньков
Олег Тиньков
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Олег Тиньков . Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Основатель TCS Group Олег Тиньков бизнесмен внес залог после выдачи ордера на его задержание в Лондоне, сообщили в группе "Тинькофф".
В пресс-службе добавили, что бизнесмен останется в Лондоне на время судебного разбирательства, начатого налоговой службой США. Корпоративные юристы работают над тем, чтобы ситуация разрешилась как можно скорее.
TCS Group объявила о судебных слушаниях на прошлой неделе, подчеркнув, что они не имеют отношения к бизнесу компании. Сам Тиньков участвует в слушаниях как частное лицо.
Тем не менее ценные бумаги холдинга замедлили рост. Так, к полудню понедельника их стоимость росла на 0,22 процента при росте индекса Мосбиржи на 3,1 процента.
TCS Group Holding PLC - онлайн-провайдер розничных финансовых услуг в России, в состав которого входят "Тинькофф банк", первый российский банк, который полностью отказался от отделений, и "Тинькофф страхование".
Председатель совета директоров Тинькофф Банк Олег Тиньков на Петербургском международном экономическом форуме. 24 мая 2018
28 февраля, 15:33
Акции "Тинькофф банка" обвалились на фоне претензий США к Тинькову
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Олег ТиньковЛондонРоссияСШАЭкономика
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