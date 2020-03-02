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2020-03-02T12:14+0300
https://ria.ru/20200302/1566724104.html
Эксперт прокомментировал ситуацию вокруг КНДР
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РИА Новости

Эксперт прокомментировал ситуацию вокруг КНДР

12:14 02.03.2020
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© AP Photo / Lee Jin-manРепортаж о пуске ракет в КНДР по южнокорейскому телевидению в Сеуле
Репортаж о пуске ракет в КНДР по южнокорейскому телевидению в Сеуле
© AP Photo / Lee Jin-man
Репортаж о пуске ракет в КНДР по южнокорейскому телевидению в Сеуле. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Новые пуски ракет малой дальности, которые КНДР провела в понедельник, продолжают программу испытаний, которая активно проводилась в прошлом году, ничего экстраординарного в них нет, считает заведующий отделом Кореи и Монголии Института Востоковедения РАН, доцент кафедры востоковедения МГИМО Александр Воронцов.
Ранее Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что КНДР 2 марта в 12.37 (06.37 мск) провела пуск двух ракет малой дальности в сторону Японского моря из региона недалеко от порта Вонсан. Предполагается, что пуски — это продолжение прошедших 28 февраля объединенных ударных учений. В этот раз максимальная дальность полета ракет КНДР составила около 240 километров, высота - около 35 километров.
"В принципе, это продолжение прошлогодней традиции. Есть программа такого типа оружия малой дальности, она продолжается, и тут ничего сенсационного или экстраординарного нет", - сказал РИА Новости эксперт, добавив, что пуски, видимо, призваны показать, что "бронепоезд хоть и стоит на запасном пути, но еще не заржавел".
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Воронцов отметил, что президент США Дональд Трамп ранее спокойно воспринимал испытания Северной Кореей ракет малой дальности.
Почти трехмесячный перерыв в проведении пусков мог быть связан с тем, что Пхеньян был поглощен предотвращением проникновения в страну коронавируса, предположил эксперт.
"Почему пауза была – на мой взгляд, одна из наиболее вероятных причин – это глобальное влияние коронавируса. Была необходимость налаживания и усовершенствования крайне жестких мер по организации надежного карантина на границах и внутри страны, и внимание руководства было приковано к обеспечению этой реальной неотложной и жизненно важной задачи", - заявил Воронцов.
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Дональд ТрампЮжная КореяКНДРСШАБезопасностьВ мире
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