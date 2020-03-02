Эксперт прокомментировал ситуацию вокруг КНДР

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Новые пуски ракет малой дальности, которые Новые пуски ракет малой дальности, которые КНДР провела в понедельник, продолжают программу испытаний, которая активно проводилась в прошлом году, ничего экстраординарного в них нет, считает заведующий отделом Кореи и Монголии Института Востоковедения РАН, доцент кафедры востоковедения МГИМО Александр Воронцов.

Ранее Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что КНДР 2 марта в 12.37 (06.37 мск) провела пуск двух ракет малой дальности в сторону Японского моря из региона недалеко от порта Вонсан. Предполагается, что пуски — это продолжение прошедших 28 февраля объединенных ударных учений. В этот раз максимальная дальность полета ракет КНДР составила около 240 километров, высота - около 35 километров.

"В принципе, это продолжение прошлогодней традиции. Есть программа такого типа оружия малой дальности, она продолжается, и тут ничего сенсационного или экстраординарного нет", - сказал РИА Новости эксперт, добавив, что пуски, видимо, призваны показать, что "бронепоезд хоть и стоит на запасном пути, но еще не заржавел".

Воронцов отметил, что президент США Дональд Трамп ранее спокойно воспринимал испытания Северной Кореей ракет малой дальности.

Почти трехмесячный перерыв в проведении пусков мог быть связан с тем, что Пхеньян был поглощен предотвращением проникновения в страну коронавируса, предположил эксперт.