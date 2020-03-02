Число подтвержденных случаев коронавируса в Швейцарии выросло до 24

Строгие меры приняли после того, как у туриста, приехавшего на Тенерифе из Италии, нашли коронавирус.

Власти Ирана ограничили передвижение людей с признаками болезни. Въезжающим в оживленные города измеряют температуру и при необходимости отправляют в карантин.

За последние сутки число заболевших увеличилось более чем на сто человек — со 139 до 245.

Туристы, которые запланировали поездку в эти страны, могут перенести ее, изменить направление или расторгнуть договор и вернуть все деньги.

В Южной Корее число пациентов с коронавирусом превысило полторы тысячи, в Италии заболели около 500 человек, в Иране — почти 250.

Строгие меры приняли после того, как у туриста, приехавшего на Тенерифе из Италии, нашли коронавирус.

Строгие меры приняли после того, как у туриста, приехавшего на Тенерифе из Италии, нашли коронавирус.

Власти Ирана ограничили передвижение людей с признаками болезни. Въезжающим в оживленные города измеряют температуру и при необходимости отправляют в карантин.

Власти Ирана ограничили передвижение людей с признаками болезни. Въезжающим в оживленные города измеряют температуру и при необходимости отправляют в карантин.

За последние сутки число заболевших увеличилось более чем на сто человек — со 139 до 245.

За последние сутки число заболевших увеличилось более чем на сто человек — со 139 до 245.

Туристы, которые запланировали поездку в эти страны, могут перенести ее, изменить направление или расторгнуть договор и вернуть все деньги.

Туристы, которые запланировали поездку в эти страны, могут перенести ее, изменить направление или расторгнуть договор и вернуть все деньги.

В Южной Корее число пациентов с коронавирусом превысило полторы тысячи, в Италии заболели около 500 человек, в Иране — почти 250.

В Южной Корее число пациентов с коронавирусом превысило полторы тысячи, в Италии заболели около 500 человек, в Иране — почти 250.

В связи со вспышкой болезни правительство Швейцарии 28 февраля объявило о решении запретить до 15 марта все массовые мероприятия с участием свыше 1000 человек для предотвращения распространения коронавируса. Организаторы частных или общественных мероприятий, где предполагается участие менее 1000 человек, должны проконсультироваться с властями кантонов о целесообразности и безопасности проведения таких встреч.