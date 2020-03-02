Полиция опровергла слухи о похищении ребенка таксистом в Подмосковье

"В дежурную часть города Мытищи поступило сообщение от местного жителя о том, что, находясь в гостях в Москве, он посадил своих детей в такси и отправил домой в деревню Грибки. Позже выяснилось, что младший сын по адресу не приехал", - рассказали в ведомстве.