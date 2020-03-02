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Полиция опровергла слухи о похищении ребенка таксистом в Подмосковье
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РИА Новости

Полиция опровергла слухи о похищении ребенка таксистом в Подмосковье

12:11 02.03.2020 (обновлено: 12:14 02.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Мальчик, которого якобы похитил таксист в Мытищах, на самом деле не пропал, а сам ушел гулять, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе главка МВД по Московской области.
Ранее в СМИ появилось сообщение о том, что полиция разыскивает таксиста, который скрылся с чужим ребенком.
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"В дежурную часть города Мытищи поступило сообщение от местного жителя о том, что, находясь в гостях в Москве, он посадил своих детей в такси и отправил домой в деревню Грибки. Позже выяснилось, что младший сын по адресу не приехал", - рассказали в ведомстве.
Позднее мужчина позвонил в отдел полиции и сообщил, что дети приехали домой в полном составе, просто мальчик вышел погулять, из-за чего якобы был потерян.
"В отношении несовершеннолетнего никаких противоправных действий не совершалось", - заключили в МВД.
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Московская область (Подмосковье)МытищиПроисшествия
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