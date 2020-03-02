В Краснодаре завели дело после отравления детей на Масленице

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. СК РФ возбудил уголовное дело по факту отравления около 20 детей в СК РФ возбудил уголовное дело по факту отравления около 20 детей в Краснодаре , сообщается на сайте ведомства.

Ранее региональное управление Роспотребнадзора сообщало, что более 20 детей из микрорайона "Губернский" в Краснодаре, участвовавшие в праздновании Масленицы в воскресенье, оказались в больнице с подозрением на заболевание острой кишечной инфекцией.

"Следственными органами СК РФ по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", - говорится в сообщении СК.

Следователи установили, что 1 марта 2020 года с подозрением на отравление 24 жителя микрорайона "Губернский" обратились за медпомощью. Из всех обратившихся были госпитализированы 17 детей и один взрослый. Сейчас им оказывают необходимую медпомощь, состояние пострадавших стабильное, уточняется на сайте.

Добавляется, что в данный момент следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.

В надзорном ведомстве региона РИА Новости сообщили, что прокуратура после отравления около 20 жителей микрорайона "Губернский" на праздновании Масленицы в Краснодаре организовала проверку.