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В Краснодаре завели дело после отравления детей на Масленице
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РИА Новости

В Краснодаре завели дело после отравления детей на Масленице

12:10 02.03.2020 (обновлено: 12:50 02.03.2020)
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. СК РФ возбудил уголовное дело по факту отравления около 20 детей в Краснодаре, сообщается на сайте ведомства.
Ранее региональное управление Роспотребнадзора сообщало, что более 20 детей из микрорайона "Губернский" в Краснодаре, участвовавшие в праздновании Масленицы в воскресенье, оказались в больнице с подозрением на заболевание острой кишечной инфекцией.
"Следственными органами СК РФ по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", - говорится в сообщении СК.
Следователи установили, что 1 марта 2020 года с подозрением на отравление 24 жителя микрорайона "Губернский" обратились за медпомощью. Из всех обратившихся были госпитализированы 17 детей и один взрослый. Сейчас им оказывают необходимую медпомощь, состояние пострадавших стабильное, уточняется на сайте.
Автомобиль Следственного комитета РФ
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Добавляется, что в данный момент следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.
В надзорном ведомстве региона РИА Новости сообщили, что прокуратура после отравления около 20 жителей микрорайона "Губернский" на праздновании Масленицы в Краснодаре организовала проверку.
"Проверка организована в связи с отравлением", - сообщили агентству в пресс-службе прокуратуры.
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Следственный комитет России (СК РФ)КраснодарПроисшествия
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