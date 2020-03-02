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2020-03-02T12:33+0300
https://ria.ru/20200302/1566717642.html
СМИ сообщили о закрытии магазинов подарков "Красный куб"
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РИА Новости

СМИ сообщили о закрытии магазинов подарков "Красный куб"

12:09 02.03.2020 (обновлено: 12:33 02.03.2020)
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© Фото : Красный кубИнтерьер магазина "Красный куб"
Интерьер магазина Красный куб
© Фото : Красный куб
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Сеть магазинов подарков "Красный куб" прекращает работу. Об этом пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо руководства компании.
Как отмечается в заявлении, компания больше не может работать по авансовой системе и кредитовать партнеров. По словам консультанта на рынке недвижимости, сеть освобождает помещения по всей стране, также перестает работать бонусная программа магазинов.
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"Красный куб" появился в 1996 году и вначале ориентировался на оптовую продажу посуды и предметов интерьера. Затем по всей стране начали открываться розничные магазины — в 2007 году сеть насчитывала 200 точек. Для сравнения, сейчас в России осталось только 16 магазинов.
По мнению экспертов, основная проблема сети заключалась в том, что последние десять лет компания не обновляла магазины и в итоге не выдержала конкуренции с онлайн-площадками и более современными концепциями. За это время многие ретейлеры включили похожий ассортимент — сувениры и товары для дома — в свой ассортимент.
Так, свои бренды товаров начали развивать магазины одежды Zara и H&M, отделы с подарками появились в "Читай-городе", "Буквоеде" и других книжных. Также в последние годы стремительно развивается сегмент потребительской электроники, из-за чего россияне стали все чаще дарить гаджеты, а не сувениры.
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потреблениеРоссияЭкономика
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