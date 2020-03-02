СМИ сообщили о закрытии магазинов подарков "Красный куб"

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Сеть магазинов подарков "Красный куб" прекращает работу. Об этом пишет газета Сеть магазинов подарков "Красный куб" прекращает работу. Об этом пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо руководства компании.

Как отмечается в заявлении, компания больше не может работать по авансовой системе и кредитовать партнеров. По словам консультанта на рынке недвижимости, сеть освобождает помещения по всей стране, также перестает работать бонусная программа магазинов.

"Красный куб" появился в 1996 году и вначале ориентировался на оптовую продажу посуды и предметов интерьера. Затем по всей стране начали открываться розничные магазины — в 2007 году сеть насчитывала 200 точек. Для сравнения, сейчас в России осталось только 16 магазинов.

По мнению экспертов, основная проблема сети заключалась в том, что последние десять лет компания не обновляла магазины и в итоге не выдержала конкуренции с онлайн-площадками и более современными концепциями. За это время многие ретейлеры включили похожий ассортимент — сувениры и товары для дома — в свой ассортимент.