Большинство туристов переносят сроки поездок, не отказываясь от туров

МОСКВА, 2 мар - РИА новости. Турагентства сообщают о том, что большинство клиентов соглашаются не отказываться от путешествий из-за коронавируса, а перенести их сроки на более отдаленное время, заявила РИА Новости исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова.

"Туристические агентства отмечают, что начались аннуляции туров, которые в основном связаны с коронавирусом. Россияне опасаются сейчас выезжать за границу и отказываются не только от приобретенных туров в Китай или Италию", — сказала собеседник агентства.

При этом, по ее словам, в основном туристы предпочитают не аннулировать свои путешествия, а переносить их даты отдыха, рассчитывая, что эпидемиологическая обстановка в мире скоро изменится в лучшую сторону.

По ее мнению, россияне прекрасно понимают, что если сейчас аннулировать тур, например, на июнь, то после стабилизации обстановки купить новое путешествие станет гораздо дороже по сравнению с этапом раннего бронирования.

Представитель АТА так же пояснила, что туристы, которые аннулируют туры не только в Италию и Китай, но и по другим направлениям, не могут рассчитывать на полный возврат денег, а получают сумму за вычетом фактически понесенных расходов.