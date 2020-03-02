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Туризм
2020-03-02T13:10+0300
https://ria.ru/20200302/1566712047.html
Большинство туристов переносят сроки поездок, не отказываясь от туров
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РИА Новости

Большинство туристов переносят сроки поездок, не отказываясь от туров

13:10 02.03.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПродажа туров в Турцию
Продажа туров в Турцию
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 мар - РИА новости. Турагентства сообщают о том, что большинство клиентов соглашаются не отказываться от путешествий из-за коронавируса, а перенести их сроки на более отдаленное время, заявила РИА Новости исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова.
"Туристические агентства отмечают, что начались аннуляции туров, которые в основном связаны с коронавирусом. Россияне опасаются сейчас выезжать за границу и отказываются не только от приобретенных туров в Китай или Италию", — сказала собеседник агентства.
При этом, по ее словам, в основном туристы предпочитают не аннулировать свои путешествия, а переносить их даты отдыха, рассчитывая, что эпидемиологическая обстановка в мире скоро изменится в лучшую сторону.
По ее мнению, россияне прекрасно понимают, что если сейчас аннулировать тур, например, на июнь, то после стабилизации обстановки купить новое путешествие станет гораздо дороже по сравнению с этапом раннего бронирования.
Представитель АТА так же пояснила, что туристы, которые аннулируют туры не только в Италию и Китай, но и по другим направлениям, не могут рассчитывать на полный возврат денег, а получают сумму за вычетом фактически понесенных расходов.
"Мы постоянно мониторим ситуацию с коронавирусом и находимся на связи со своими клиентами. Все нюансы аннуляций туров мы объясняем туристам", — заверила Осипова.
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