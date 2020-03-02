Лувр остается закрытым из-за распространения коронавируса

ПАРИЖ, 2 мар - РИА Новости. Самый посещаемый музей планеты - парижский Лувр - остается закрытым утром в понедельник на фоне распространения в мире коронавируса, решения о том, возобновит ли он работу, пока нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.
"Пока музей еще не открылся, мы ожидаем решения", - сказал собеседник агентства. Он затруднился ответить на вопрос, в течение какого времени соответствующее решение может быть принято.
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В нормальное время Лувр работает с 09.00 до 18.00, однако уже час посетители не могут попасть в музей.
Накануне Лувр был весь день закрыт из-за посвященного распространению коронавируса совещания сотрудников.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
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