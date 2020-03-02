В Сирию за сутки вернулись более 700 беженцев из-за рубежа

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 743 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 340 человек (женщин – 102, детей – 173), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 403 человека (женщин – 121, детей – 206)", - говорится в тексте бюллетеня.