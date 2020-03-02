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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-03-02T11:59+0300
https://ria.ru/20200302/1566702296.html
В Сирию за сутки вернулись более 700 беженцев из-за рубежа
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РИА Новости

В Сирию за сутки вернулись более 700 беженцев из-за рубежа

11:59 02.03.2020
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкПограничный переход "Насиб" на сирийско-иорданской границе
Пограничный переход Насиб на сирийско-иорданской границе
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Пограничный переход "Насиб" на сирийско-иорданской границе. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Свыше 300 человек вернулись из Ливана в Сирию за сутки, еще более 400 беженцев прибыли из Иордании, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны России.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 743 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 340 человек (женщин – 102, детей – 173), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 403 человека (женщин – 121, детей – 206)", - говорится в тексте бюллетеня.
Отмечается, что в места постоянного проживания в течение суток вернулся 1 821 беженец.
Добавляется, что инженерные подразделения ВС Сирии выполнили задачи по разминированию местности и объектов в населенных пунктах Дума (провинция Дамаск), Джасим и Эль-Харра (провинция Дераа). За сутки разминировано 2,7 гектара территории, обнаружен и уничтожен 31 взрывоопасный предмет.
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