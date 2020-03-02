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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-03-02T15:05+0300
https://ria.ru/20200302/1566702047.html
Австрия отправит полицию в Грецию для сдерживания потока мигрантов
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/02/1566677023_99:0:2414:1302_1036x0_80_0_0_8e7f26a14f170387907491eb6b705340.jpg
РИА Новости

Австрия отправит полицию в Грецию для сдерживания потока мигрантов

11:59 02.03.2020 (обновлено: 15:05 02.03.2020)
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© Greek governmentСитуация на границе Греции с Турцией
Ситуация на границе Греции с Турцией
© Greek government
ВЕНА, 2 мар — РИА Новости. Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что власти готовятся направить в Грецию пограничную полицию для сдерживания потока мигрантов, увеличившегося с открытием границы ЕС и Турции на фоне обострения в сирийском Идлибе.

"Мы должны быть четко нацелены на то, чтобы остановить людей на внешней границе", — сказал Нехаммер телеканалу OE24.

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По его словам, греческой службе безопасности требуется "любая помощь — кадровая, материальная и финансовая". Австрийское Министерство внутренних дел в настоящий момент готовит к отправке в Грецию пограничную полицию, уточнил Нехаммер в беседе с телеканалом.
Глава МВД Австрии добавил, что и на австрийской границе готовятся меры, в этой связи в понедельник он встретится с венгерским коллегой.
Турция после обострения ситуации в сирийском Идлибе заявила, что больше не сможет сдерживать потоки мигрантов и беженцев, и открыла свои границы с ЕС, после чего в Грецию устремились тысячи мигрантов. За три дня было пресечено около 20 тысяч попыток нарушения границы, где находятся сотни полицейских, стянуты греческие армейские подразделения. За первые сутки были арестованы 66 мигрантов, прошедших на греческую территорию, за вторые — 73 нелегала.
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Обострение ситуации в ИдлибеМиграционный кризис на границе Турции и ГрецииИдлиб (мухафаза)ГрецияТурцияАвстрияСирияВ мире
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