Австрия отправит полицию в Грецию для сдерживания потока мигрантов

"Мы должны быть четко нацелены на то, чтобы остановить людей на внешней границе", — сказал Нехаммер телеканалу OE24 .

По его словам, греческой службе безопасности требуется "любая помощь — кадровая, материальная и финансовая". Австрийское Министерство внутренних дел в настоящий момент готовит к отправке в Грецию пограничную полицию, уточнил Нехаммер в беседе с телеканалом.

Глава МВД Австрии добавил, что и на австрийской границе готовятся меры, в этой связи в понедельник он встретится с венгерским коллегой.

Турция после обострения ситуации в сирийском Идлибе заявила, что больше не сможет сдерживать потоки мигрантов и беженцев, и открыла свои границы с ЕС, после чего в Грецию устремились тысячи мигрантов. За три дня было пресечено около 20 тысяч попыток нарушения границы, где находятся сотни полицейских, стянуты греческие армейские подразделения. За первые сутки были арестованы 66 мигрантов, прошедших на греческую территорию, за вторые — 73 нелегала.