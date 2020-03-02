Иранский чиновник умер от коронавируса, сообщили СМИ

Сотрудники спасательной службы в защитных масках в Тегеране

ТЕГЕРАН, 2 мар — РИА Новости. В Иране от коронавируса умер чиновник Мохаммад Мир-Мохаммади, сообщили СМИ.

По информации агентства Tasnim , он был членом Совета по определению целесообразности принимаемых решений — совещательного органа при верховном лидере Ирана.

С 19 февраля в Иране зафиксировано 978 случае заражения коронавирусом, из них 54 со смертельным исходом, 173 человека выздоровели.

В конце прошлого года власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Установлено, что возбудителем стал коронавирус нового типа, заболевание получило название Covid-19.