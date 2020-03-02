Иранский чиновник умер от коронавируса, сообщили СМИ

ТЕГЕРАН, 2 мар — РИА Новости. В Иране от коронавируса умер чиновник Мохаммад Мир-Мохаммади, сообщили СМИ.
По информации агентства Tasnim, он был членом Совета по определению целесообразности принимаемых решений — совещательного органа при верховном лидере Ирана.
С 19 февраля в Иране зафиксировано 978 случае заражения коронавирусом, из них 54 со смертельным исходом, 173 человека выздоровели.
В конце прошлого года власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Установлено, что возбудителем стал коронавирус нового типа, заболевание получило название Covid-19.
На утро понедельника случаи заражения выявлены в 54 странах, всего инфицированы более 89 тысяч, умерли 3049.
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