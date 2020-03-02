В Дагестане загорелись два мусорных полигона

"Задымление мусорных свалок в Хивском районе и городе Кизляре. По информации ЕДДС, для засыпки свалок землей привлекается муниципальная техника (экскаваторы, бульдозеры, самосвалы), количество привлекаемой техники уточняется. Открытого горения нет", - говорится в релизе.

"Утром сгустился туман, который смешался со смогом от задымления на мусорном полигоне. Из-за этого видимость в одном из районов Кизляра была практически нулевая. Сейчас туман рассеялся, а с задымлением борются спасатели, и видимость на дорогах стала лучше", - рассказал собеседник агентства.