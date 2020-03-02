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В Дагестане загорелись два мусорных полигона
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РИА Новости

В Дагестане загорелись два мусорных полигона

11:54 02.03.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы МЧС России
Сотрудники противопожарной службы МЧС России
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сотрудники противопожарной службы МЧС России. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 2 мар - РИА Новости. Два мусорных полигона горят в городе Кизляре и в Хивском районе Дагестана, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.
"Задымление мусорных свалок в Хивском районе и городе Кизляре. По информации ЕДДС, для засыпки свалок землей привлекается муниципальная техника (экскаваторы, бульдозеры, самосвалы), количество привлекаемой техники уточняется. Открытого горения нет", - говорится в релизе.
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По данным источника в администрации Кизляра, из-за сильного задымления и сгустившегося тумана на дорогах наблюдается плохая видимость.
"Утром сгустился туман, который смешался со смогом от задымления на мусорном полигоне. Из-за этого видимость в одном из районов Кизляра была практически нулевая. Сейчас туман рассеялся, а с задымлением борются спасатели, и видимость на дорогах стала лучше", - рассказал собеседник агентства.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)КизлярХивский районПроисшествия
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