В Дагестане загорелись два мусорных полигона

МАХАЧКАЛА, 2 мар - РИА Новости. Два мусорных полигона горят в городе Кизляре и в Хивском районе Дагестана, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.
"Задымление мусорных свалок в Хивском районе и городе Кизляре. По информации ЕДДС, для засыпки свалок землей привлекается муниципальная техника (экскаваторы, бульдозеры, самосвалы), количество привлекаемой техники уточняется. Открытого горения нет", - говорится в релизе.
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По данным источника в администрации Кизляра, из-за сильного задымления и сгустившегося тумана на дорогах наблюдается плохая видимость.
"Утром сгустился туман, который смешался со смогом от задымления на мусорном полигоне. Из-за этого видимость в одном из районов Кизляра была практически нулевая. Сейчас туман рассеялся, а с задымлением борются спасатели, и видимость на дорогах стала лучше", - рассказал собеседник агентства.