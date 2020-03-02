Ректор ВШЭ назвал способ преодолеть ситуативную бедность

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Ректор НИУ Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов в интервью " Известиям " рассказал, что в России необходимо преодолеть ситуативную бедность, которая возникает при рождении и во время воспитания ребенка.

Государству, по его мнению, нужно заботиться о таких семьях.

"Я считаю, что мы должны достроить систему социальной поддержки не только матерей-одиночек и многодетных семей, но и любой семьи, в которой родился ребенок", — заявил ректор ВШЭ.

Он также отметил, что президент пошел на очень важный шаг и распространил систему государственной поддержки на семьи, в которых рождается первый ребенок.