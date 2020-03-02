Ректор ВШЭ назвал способ преодолеть ситуативную бедность

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов в интервью "Известиям" рассказал, что в России необходимо преодолеть ситуативную бедность, которая возникает при рождении и во время воспитания ребенка.
Государству, по его мнению, нужно заботиться о таких семьях.
"Я считаю, что мы должны достроить систему социальной поддержки не только матерей-одиночек и многодетных семей, но и любой семьи, в которой родился ребенок", — заявил ректор ВШЭ.
Он также отметил, что президент пошел на очень важный шаг и распространил систему государственной поддержки на семьи, в которых рождается первый ребенок.
"Сколько нас будет и что мы будем уметь делать", по словам Кузьминова, является ключевым стратегическим вопросом страны. Кроме того, он назвал рождение детей вопросом не столько демографическим, сколько социального самочувствия людей.
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