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"Подсолнухи" Ван Гога задержал в Токио коронавирус
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РИА Новости

"Подсолнухи" Ван Гога задержал в Токио коронавирус

20:12 02.03.2020
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© AP Photo / Matt RourkeКартина из серии "Подсолнухи" Винсента Ван Гога
Картина из серии Подсолнухи Винсента Ван Гога
© AP Photo / Matt Rourke
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Знаменитая картина Ван Гога "Подсолнухи", которую привезли из Великобритании на выставку в Японию, оказалась заблокирована в Токио из-за временного закрытия музеев в связи с обнаружением коронавируса в стране, сообщает The Guardian.
"Хорошо, что их поливать не нужно", — позволил себе шутку обозреватель издания.
Министерство культуры Японии приняло решение закрыть все музеи на две недели.
Помимо полотна Винсента Ван Гога в изоляции оказались еще 60 картин, начиная от работ мастеров эпохи Возрождения и заканчивая художниками XX века.
"Подсолнухи" — главный участник выставки "Шедевры из Национальной галереи", которая должна была открыться 3 марта в токийском художественном музее. Теперь ожидается, что ее можно будет увидеть с 16 числа.
Картина прибыла из Лондона в Национальный музей западного искусства в Токио, впервые покинув Европу.
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КультураНовости культурыВыставкиВинсент Ван ГогЕвропаЯпонияТокио
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