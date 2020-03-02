"Подсолнухи" Ван Гога задержал в Токио коронавирус

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Знаменитая картина Ван Гога "Подсолнухи", которую привезли из Великобритании на выставку в Японию, оказалась заблокирована в Токио из-за временного закрытия музеев в связи с обнаружением коронавируса в стране, . Знаменитая картина Ван Гога "Подсолнухи", которую привезли из Великобритании на выставку в Японию, оказалась заблокирована в Токио из-за временного закрытия музеев в связи с обнаружением коронавируса в стране, сообщает The Guardian.

"Хорошо, что их поливать не нужно", — позволил себе шутку обозреватель издания.

Министерство культуры Японии приняло решение закрыть все музеи на две недели.

Помимо полотна Винсента Ван Гога в изоляции оказались еще 60 картин, начиная от работ мастеров эпохи Возрождения и заканчивая художниками XX века.

"Подсолнухи" — главный участник выставки "Шедевры из Национальной галереи", которая должна была открыться 3 марта в токийском художественном музее. Теперь ожидается, что ее можно будет увидеть с 16 числа.