Пресс-конференция по итогам Всероссийского урока по первой помощи

Участники:
- главный внештатный специалист по первой помощи Министерства здравоохранения Российской Федерации Леонид ДЕЖУРНЫЙ;
- председатель Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики" Павел САВЧУК;
- врач травматолог-ортопед, федеральный координатор по обучению первой помощи и сопровождению мероприятий ВОД "Волонтеры-медики" Владимир БАРАШКИН;
- методист, федеральный координатор программ для школьников ВОД "Волонтеры-медики" Софья БРЕВУС.
Всероссийский урок по первой помощи нацелен на повышение медицинской грамотности среди учащихся и на профилактику здорового образа жизни.
В рамках мероприятия планируется обсудить запуск проекта "школьная команда первой помощи". Также речь пойдет о старте Всероссийской акции по профориентации школьников в медицину "Твой выбор", которая состоится 16–20 марта.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- главный внештатный специалист по первой помощи Министерства здравоохранения Российской Федерации Леонид ДЕЖУРНЫЙ;
- председатель Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики" Павел САВЧУК;
- врач травматолог-ортопед, федеральный координатор по обучению первой помощи и сопровождению мероприятий ВОД "Волонтеры-медики" Владимир БАРАШКИН;
- методист, федеральный координатор программ для школьников ВОД "Волонтеры-медики" Софья БРЕВУС.
Всероссийский урок по первой помощи нацелен на повышение медицинской грамотности среди учащихся и на профилактику здорового образа жизни.
В рамках мероприятия планируется обсудить запуск проекта "школьная команда первой помощи". Также речь пойдет о старте Всероссийской акции по профориентации школьников в медицину "Твой выбор", которая состоится 16–20 марта.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/