ВЦИОМ: россияне поддержали идею о частичной русификации богослужения

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Три четверти православных россиян поддержали инициативу Три четверти православных россиян поддержали инициативу патриарха Кирилла о частичной русификации богослужения, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения ( ВЦИОМ ).

В конце 2019 года патриарх Московский и вся Руси Кирилл официально допустил во время богослужений чтение некоторых текстов на современном русском языке (чтение Евангелия и апостольских посланий). До сих пор службы в большинстве храмов РПЦ проходили полностью на церковнославянском.

Согласно данным опроса, 75% православных россиян поддержали в той или иной степени инициативу патриарха Кирилла о частичной русификации богослужения. Также 94% от опрошенных православных россиян считают, что в той или иной степени понимают смысл молитв в православных храмах.

Кроме того, 30% опрошенных православных россиян заявили, что скорее пойдут в храм, где богослужение совершается на русском языке. Такая же доля респондентов утверждает, что для них не имеет существенного значения, на каком языке совершается богослужение.

По данным ВЦИОМ, каждый пятый православный россиянин (21%) предпочел бы посещать храм, где богослужение проходит частично на русском, а частично на церковнославянском языке. В то же время за богослужение исключительно на церковнославянском языке выступили 15% опрошенных православных.