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Религия и мировоззрение
2020-03-02T12:22+0300
https://ria.ru/20200302/1566677345.html
ВЦИОМ: россияне поддержали идею о частичной русификации богослужения
https://cdn21.img.ria.ru/images/155762/72/1557627230_0:316:2577:1766_1036x0_80_0_0_ad5b369b51457baeba1a22733f441b57.jpg
РИА Новости

ВЦИОМ: россияне поддержали идею о частичной русификации богослужения

11:45 02.03.2020 (обновлено: 12:22 02.03.2020)
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Три четверти православных россиян поддержали инициативу патриарха Кирилла о частичной русификации богослужения, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
В конце 2019 года патриарх Московский и вся Руси Кирилл официально допустил во время богослужений чтение некоторых текстов на современном русском языке (чтение Евангелия и апостольских посланий). До сих пор службы в большинстве храмов РПЦ проходили полностью на церковнославянском.
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Согласно данным опроса, 75% православных россиян поддержали в той или иной степени инициативу патриарха Кирилла о частичной русификации богослужения. Также 94% от опрошенных православных россиян считают, что в той или иной степени понимают смысл молитв в православных храмах.
Кроме того, 30% опрошенных православных россиян заявили, что скорее пойдут в храм, где богослужение совершается на русском языке. Такая же доля респондентов утверждает, что для них не имеет существенного значения, на каком языке совершается богослужение.
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По данным ВЦИОМ, каждый пятый православный россиянин (21%) предпочел бы посещать храм, где богослужение проходит частично на русском, а частично на церковнославянском языке. В то же время за богослужение исключительно на церковнославянском языке выступили 15% опрошенных православных.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 10 февраля по заказу Свято-Филаретовского православно-христианского института. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеВЦИОМРусская православная церковьОбщество
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