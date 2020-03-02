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Солистка группы Artik & Asti стала крестной мамой
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РИА Новости

Солистка группы Artik & Asti стала крестной мамой

16:41 02.03.2020
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CC BY-SA 4.0 / Okras / Участники украинской поп-группы "Artik & Asti" Анна Дзюба и Артем Умрихин
Участники украинской поп-группы Artik & Asti Анна Дзюба и Артем Умрихин
CC BY-SA 4.0 / Okras /
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Солистка украинской поп-группы Artik & Asti Анна Дзюба (Асти) стал крестной дочки своего коллеги Артема Умрихина (Артик). Об этом стало известно из инстаграма певца Артема Качера, который опубликовал фотографию с таинства.

"Кто-то стал крестным вот такой принцессы. Знакомьтесь наша с Анной крестница. Наоми, будь самой счастливой и здоровой", — написал Качер.

Основатель дуэта Артем Умрихин стал отцом во второй раз в августе прошлого года. У них с женой Раминой еще есть сын Итан (он родился в 2017 году).
Многие СМИ писали о романе между Артик и Асти. Но Анна Дзюба в декабре объявила о свадьбе с бизнесменом Станиславом Юркиным. Праздник запланирован на этот год.
"Я выхожу замуж. Сама пока не могу поверить, но реальность подтверждает", — сообщила исполнительница.
Стоп-кадр из клипа Девочка танцуй украинской поп-группы ARTIK & ASTI
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