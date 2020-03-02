Солистка группы Artik & Asti стала крестной мамой

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Солистка украинской поп-группы Artik & Asti Анна Дзюба (Асти) стал крестной дочки своего коллеги Артема Умрихина (Артик). Об этом стало известно из инстаграма певца Артема Качера, который опубликовал фотографию с таинства.

"Кто-то стал крестным вот такой принцессы. Знакомьтесь наша с Анной крестница. Наоми, будь самой счастливой и здоровой", — написал Качер.

Основатель дуэта Артем Умрихин стал отцом во второй раз в августе прошлого года. У них с женой Раминой еще есть сын Итан (он родился в 2017 году).