Мосгорсуд оставил под домашним арестом фигуранта дела Baring Vostok

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Мосгорсуд оставил под домашним арестом бывшего директора по инвестициям банка "Восточный" Александра Цакунова, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Апелляционная инстанция оставила без изменения постановление Басманного суда Москвы о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста", - сказали в пресс-службе.

Цакунов был помещен под домашний арест 20 декабря по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, основатель Baring Vostok Майкл Калви с топ-менеджером инвестфонда Филиппом Дельпалем и "иными неустановленными лицами" убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании International Financial Technology Group. По утверждению СК РФ, их оценили в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч. Baring Vostok причинение ущерба этим соглашением отрицает.