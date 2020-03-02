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Мосгорсуд оставил под домашним арестом фигуранта дела Baring Vostok
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РИА Новости

Мосгорсуд оставил под домашним арестом фигуранта дела Baring Vostok

11:41 02.03.2020
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© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин Экс-директор по инвестициям банка "Восточный" Александр Цакунов
Экс-директор по инвестициям банка Восточный Александр Цакунов
© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
Экс-директор по инвестициям банка "Восточный" Александр Цакунов. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Мосгорсуд оставил под домашним арестом бывшего директора по инвестициям банка "Восточный" Александра Цакунова, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Апелляционная инстанция оставила без изменения постановление Басманного суда Москвы о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста", - сказали в пресс-службе.
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Цакунов был помещен под домашний арест 20 декабря по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.
По версии следствия, основатель Baring Vostok Майкл Калви с топ-менеджером инвестфонда Филиппом Дельпалем и "иными неустановленными лицами" убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании International Financial Technology Group. По утверждению СК РФ, их оценили в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч. Baring Vostok причинение ущерба этим соглашением отрицает.
В конце декабря следствие переквалифицировало обвинение с мошенничества на растрату денежных средств "Восточного" путем выдачи невозвратного кредита на 2,5 миллиарда рублей "Первому коллекторскому бюро". Никто из фигурантов вину не признал.
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Майкл КалвиДело Bаring VostokСледственный комитет России (СК РФ)Басманный суд г. МосквыМосковский городской судРоссияОбщество
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