В России более 900 тысяч семей воспользовались маткапиталом

"Мы прогнозировали, что в 2019 году 800 тысяч семей воспользуются средствами материнского капитала. Фактический показатель оказался выше прогнозного: 936,8 тысячи семей. Таких показателей удалось добиться в том числе благодаря льготному ипотечному кредитованию для семей с двумя и более детьми", - рассказал Вовченко на круглом столе ОНФ, посвящённом нацпроекту "Демография".