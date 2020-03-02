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В России более 900 тысяч семей воспользовались маткапиталом
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РИА Новости

В России более 900 тысяч семей воспользовались маткапиталом

11:41 02.03.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваМужчина с детской коляской идет по набережной
Мужчина с детской коляской идет по набережной
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Мужчина с детской коляской идет по набережной. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. В 2019 году средствами материнского капитала воспользовались 936,8 тысячи семей, прогнозировалось 800 тысяч, сообщил первый замглавы Минтруда Алексей Вовченко.
"Мы прогнозировали, что в 2019 году 800 тысяч семей воспользуются средствами материнского капитала. Фактический показатель оказался выше прогнозного: 936,8 тысячи семей. Таких показателей удалось добиться в том числе благодаря льготному ипотечному кредитованию для семей с двумя и более детьми", - рассказал Вовченко на круглом столе ОНФ, посвящённом нацпроекту "Демография".
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Вчера, 20:03
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Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о расширении программы материнского капитала и её продлении до 31 декабря 2026 года. Маткапитал в размере 466 тысяч 617 рублей получат семьи, где с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок. В случае рождения или усыновления второго и последующих детей выплата составит 616 тысяч 617 рублей.
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Общероссийский народный фронтАлексей ВовченкоМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Владимир ПутинРоссияОбщество
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