В России более 900 тысяч семей воспользовались маткапиталом

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. В 2019 году средствами материнского капитала воспользовались 936,8 тысячи семей, прогнозировалось 800 тысяч, сообщил первый замглавы Минтруда Алексей Вовченко.
"Мы прогнозировали, что в 2019 году 800 тысяч семей воспользуются средствами материнского капитала. Фактический показатель оказался выше прогнозного: 936,8 тысячи семей. Таких показателей удалось добиться в том числе благодаря льготному ипотечному кредитованию для семей с двумя и более детьми", - рассказал Вовченко на круглом столе ОНФ, посвящённом нацпроекту "Демография".
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о расширении программы материнского капитала и её продлении до 31 декабря 2026 года. Маткапитал в размере 466 тысяч 617 рублей получат семьи, где с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок. В случае рождения или усыновления второго и последующих детей выплата составит 616 тысяч 617 рублей.