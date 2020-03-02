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В Нью-Дели число погибших в беспорядках возросло до 46, сообщили СМИ
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РИА Новости

В Нью-Дели число погибших в беспорядках возросло до 46, сообщили СМИ

11:35 02.03.2020
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© REUTERS / Akash JainБеспорядки в Нью-Дели
Беспорядки в Нью-Дели
© REUTERS / Akash Jain
Беспорядки в Нью-Дели. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 2 мар – РИА Новости. Число погибших на северо-востоке Нью-Дели при столкновениях сторонников и противников нового закона о гражданстве в Индии выросло до 46 после того, как были обнаружены тела еще четырех человек, передает издание Indian Times.
Столкновения между сторонниками и противниками нового закона о гражданстве произошли в ряде районов Нью-Дели в начале прошлой недели. После столкновений в районах Маджипур, Джафрабад, Чанд Багх и Карал Нагар власти индийской столицы ввели там комендантский час, а главный министр Дели Арвинд Кеджривал призвал правительство ввести в эти районы армию. Ранее медики сообщали о 42 погибших и около 300 раненых в беспорядках.
Между тем власти опровергли заявления о том, что новые волнения вспыхнули в районах на западе Нью-Дели.
"Я добрался до места, как только услышал о беспорядках, магазины были закрыты, люди были в панике, но не было никаких беспорядков. Это был заговор с целью распространения слухов и нарушения спокойствия. Я призываю людей сохранять мир и братство и не верить слухам", - сказал Джарнаил Сингх, член законодательного собрания Тилак Нагара, пригорода Дели.
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В соответствии с принятыми парламентом Индии поправками к закону о гражданстве немусульмане-беженцы из соседних стран - Афганистана, Пакистана и Бангладеш - смогут получить индийское гражданство по упрощенной процедуре, если они сталкиваются с притеснениями на родине. Закон спровоцировал недовольство индийских мусульман, которые считают, что поправки нарушают конституцию, так как угнетают часть граждан в формально светской стране по религиозному признаку. Возмущение выразили и жители северо-восточных штатов, которые боятся, что теперь в их регионах легально смогут осесть миллионы выходцев из Бангладеш. Это, по мнению организаторов протестов, угрожает интересам местного населения.
Оппозиция полагает, что закон носит дискриминационный характер, поскольку лишает мусульман возможности получения гражданства, хотя в официально светской Индии с населением 1,3 миллиарда человек последователи ислама составляют более 10% населения. По мнению критиков, в этих условиях религиозная принадлежность не должна быть условием получения гражданства.
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