В Нью-Дели число погибших в беспорядках возросло до 46, сообщили СМИ

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 мар – РИА Новости. Число погибших на северо-востоке Число погибших на северо-востоке Нью-Дели при столкновениях сторонников и противников нового закона о гражданстве в Индии выросло до 46 после того, как были обнаружены тела еще четырех человек, передает издание Indian Times

Столкновения между сторонниками и противниками нового закона о гражданстве произошли в ряде районов Нью-Дели в начале прошлой недели. После столкновений в районах Маджипур, Джафрабад, Чанд Багх и Карал Нагар власти индийской столицы ввели там комендантский час, а главный министр Дели Арвинд Кеджривал призвал правительство ввести в эти районы армию. Ранее медики сообщали о 42 погибших и около 300 раненых в беспорядках.

Между тем власти опровергли заявления о том, что новые волнения вспыхнули в районах на западе Нью-Дели.

"Я добрался до места, как только услышал о беспорядках, магазины были закрыты, люди были в панике, но не было никаких беспорядков. Это был заговор с целью распространения слухов и нарушения спокойствия. Я призываю людей сохранять мир и братство и не верить слухам", - сказал Джарнаил Сингх, член законодательного собрания Тилак Нагара, пригорода Дели.

В соответствии с принятыми парламентом Индии поправками к закону о гражданстве немусульмане-беженцы из соседних стран - Афганистана, Пакистана и Бангладеш - смогут получить индийское гражданство по упрощенной процедуре, если они сталкиваются с притеснениями на родине. Закон спровоцировал недовольство индийских мусульман, которые считают, что поправки нарушают конституцию, так как угнетают часть граждан в формально светской стране по религиозному признаку. Возмущение выразили и жители северо-восточных штатов, которые боятся, что теперь в их регионах легально смогут осесть миллионы выходцев из Бангладеш. Это, по мнению организаторов протестов, угрожает интересам местного населения.