Азербайджан 5-6 марта направит танкер с нефтью для Белоруссии

БАКУ, 2 мар – РИА Новости. Госнефтекомпания Госнефтекомпания Азербайджана SOCAR ) планирует 5-6 марта направить из турецкого порта Джейхан первый танкер с нефтью для Белоруссии , сообщил РИА Новости официальный представитель компании Ибрагим Ахмедов.

Пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко в конце февраля заявил, что SOCAR в марте поставит Белоруссии в порт Одессы два танкера нефти с последующей ее транспортировкой по трубопроводу Одесса-Броды.

"Это два танкера с азербайджанской нефтью объемом 85 тысяч тонн каждый. Хронологически первый выйдет ориентировочно 5-6 марта из Джейхана, второй из Супсы в районе 20-го числа", - сообщил Ахмедов.

Турецкий порт Джейхан расположен на берегу Средиземного моря, туда приходит нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан. Далее танкеру придется обогнуть Турцию и пройти через проливы Босфор и Дарданеллы в Черное море. В терминале под Одессой нефть попадет в трубопровод до Бродов, а в этом городе Львовской области Украины уже есть стыковка с "Дружбой". По второму танкеру логистика будет проще - порт Супса расположен в Грузии на берегу Черного моря.