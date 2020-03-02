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Азербайджан 5-6 марта направит танкер с нефтью для Белоруссии
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РИА Новости

Азербайджан 5-6 марта направит танкер с нефтью для Белоруссии

11:34 02.03.2020 (обновлено: 14:02 02.03.2020)
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© Fotolia / hanohikiТанкер
Танкер
© Fotolia / hanohiki
Танкер. Архивное фото
БАКУ, 2 мар – РИА Новости. Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) планирует 5-6 марта направить из турецкого порта Джейхан первый танкер с нефтью для Белоруссии, сообщил РИА Новости официальный представитель компании Ибрагим Ахмедов.
Пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко в конце февраля заявил, что SOCAR в марте поставит Белоруссии в порт Одессы два танкера нефти с последующей ее транспортировкой по трубопроводу Одесса-Броды.

"Это два танкера с азербайджанской нефтью объемом 85 тысяч тонн каждый. Хронологически первый выйдет ориентировочно 5-6 марта из Джейхана, второй из Супсы в районе 20-го числа", - сообщил Ахмедов.

Турецкий порт Джейхан расположен на берегу Средиземного моря, туда приходит нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан. Далее танкеру придется обогнуть Турцию и пройти через проливы Босфор и Дарданеллы в Черное море. В терминале под Одессой нефть попадет в трубопровод до Бродов, а в этом городе Львовской области Украины уже есть стыковка с "Дружбой". По второму танкеру логистика будет проще - порт Супса расположен в Грузии на берегу Черного моря.
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1 февраля, 13:28
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SOCARБелоруссияАзербайджанНефтьЭкономика
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