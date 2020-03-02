В Австралии выявили два случая заражения коронавирусом внутри страны

Коронавирусом заразились 53-летний медработник и 41-летняя женщина.

Женщина заразилась от 43-летнего брата иранского происхождения. Ранее он был в Иране, а его тесты на коронавирус дали положительный результат. Сама она не ездила в Иран, но находилась в тесном контакте с братом.

Неизвестно, каким образом коронавирус передался медработнику, но, по информации министерства здравоохранения штата, он работал в прямом контакте с пациентами.

Уточняется, что в последние три месяца медработник не уезжал из страны.

В настоящее время министерство здравоохранения штата Новый Южный Уэльс пытается определить пациентов, с которыми контактировал медработник и которых, возможно, придется изолировать.

"Нет указаний на то, что кто-либо еще заразился от доктора, но министерство здравоохранения Нового Южного Уэльса принимает все меры безопасности", - заявил министр здравоохранения штата Брэд Хаззард.