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2020-03-02T11:28+0300
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В МИД Китая прокомментировали ситуацию вокруг КНДР
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РИА Новости

В МИД Китая прокомментировали ситуацию вокруг КНДР

11:28 02.03.2020
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© AP Photo / Wong Maye-EСеверокорейский военный показывает на карте демилитаризованную зону на границе КНДР и Южной Кореи
Северокорейский военный показывает на карте демилитаризованную зону на границе КНДР и Южной Кореи
© AP Photo / Wong Maye-E
Северокорейский военный показывает на карте демилитаризованную зону на границе КНДР и Южной Кореи. Архивное фото
ПЕКИН, 2 мар – РИА Новости. Китай на фоне новых ракетных пусков КНДР призвал все стороны продолжить диалог и совместные усилия по достижению денуклеаризации Корейского полуострова, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь.
Ранее Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что КНДР 2 марта в 12.37 (06.37 мск) провела пуск двух ракет малой дальности в сторону Японского моря из региона недалеко от порта Вонсан. Предполагается, что пуски — это продолжение прошедших 28 февраля объединенных ударных учений. В этот раз максимальная дальность полета ракет КНДР составила около 240 километров, высота около 35 километров.
Репортаж о пуске ракет в КНДР по южнокорейскому телевидению в Сеуле
09:30
В Сеуле рассказали подробности запуска ракет КНДР
"Мы обратили внимание на соответствующие сообщения. Ситуация на Корейском полуострове в настоящий момент находится на решающей стадии, мы призываем все стороны ценить динамику улучшения обстановки, которая далась большим трудом", - заявил дипломат.
По его словам, Китай также призывает все стороны "устранять разногласия путем диалога и консультаций, а также прикладывать усилия для осуществления денуклеаризации и достижения продолжительного мира на Корейском полуострове".
Ядерная программа КНДР многие годы вызывает озабоченность мирового сообщества, ее развитие спровоцировало введение Советом безопасности ООН санкций против Пхеньяна. После серии ракетных и ядерных испытаний в 2017 году Северная Корея заявила о достижении задач программы и готовности к денуклеаризации, подразумевая при этом вывод ядерного оружия со всего Корейского полуострова и получение гарантий безопасности. С 2018 года прошли два саммита США-КНДР, на которых стороны договорились двигаться к денуклеаризации и нормализации отношений, также состоялись четыре межкорейских саммита. В последнее время диалог по обоим направлениям застопорился. Вашингтон требует от Пхеньяна более решительных действий по отказу от ядерного оружия, КНДР в свою очередь отмечает, что США вообще ничего не предпринимают в ответ на ее добровольные шаги по денуклеаризации.
Телевизионная трансляция запуска ракет с территории КНДР
26 февраля, 19:09
Глава Пентагона заявил о растущем потенциале баллистических ракет КНДР
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Совет Безопасности ООНМИД КНРЮжная КореяКНДРООНВ мире
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