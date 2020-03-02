Грань между "поделиться радостью" и "похвастаться" почти неощутима. Как написать пост о своём продвижении, новой машине, выигранной ребёнком городской олимпиаде и не "выбесить" подписчиков? А надо ли вообще заботиться об их реакции? А писать? Зачем и, главное, кому люди показывают приукрашенную версию своей жизни?

Подкаст «Страхи/Ошибки»: как хвастаться в соцсетях и не бесить других?

Соцсети стали продолжением личности человека. Чтобы создать лучшую версию себя, достаточно активно рассказывать о своих успехах в интернете. Но если так делать слишком часто и в лоб, это начинает раздражать других. Или, может, они просто завидуют?

Почему люди делятся на тех, кто постоянно публично ноет и тех, кто каждый день хвалится своей "идеальной" жизнью? Как вести соцстети, рассказывая о своих достижениях, и при этом никого не бесить? Нарушает ли хвастовство в соцсетях "цифровые" границы ваших друзей?

Вместе с клиническим психологом Любовью Черкасовой, автором книги и телеграм-канала "Цифровой этикет" Ольгой Лукиновой и SMM-специалистом Анастасией Балгуриной разбираемся, зачем человечество хвастается и где оно это делало до появления соцсетей.

2:50 почему все хвалятся в интернете

4:25 нарушает ли "хвастовства пост" чужие цифровые границы

7:30 зачем люди кичатся своими успехами

9:00 что такое синдром упущенной выгоды (FOMO)

10:10 чем опасно создание виртуального образа, который не соответствует реальности

12:45 почему к постам в соцсетях обычно оставляют комментарии те, кого не спрашивали

14:30 как лучше реагировать на посты об очередном "успехе" друга

15:40 в чём смысл создания идеального виртуального образа для других

17:35 чем точно не стоит хвастаться

19:30 как хвастаться в интернете, чтобы никого не бесить

20:35 сколько селфи можно опубликовывать, не нарушая чужие цифровые границы

Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.

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Монтаж Андрея Темнова

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