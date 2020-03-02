Подкаст «Страхи/Ошибки»: как хвастаться в соцсетях и не бесить других?

Соцсети стали продолжением личности человека. Чтобы создать лучшую версию себя, достаточно активно рассказывать о своих успехах в интернете. Но если так делать слишком часто и в лоб, это начинает раздражать других. Или, может, они просто завидуют?
Почему люди делятся на тех, кто постоянно публично ноет и тех, кто каждый день хвалится своей "идеальной" жизнью? Как вести соцстети, рассказывая о своих достижениях, и при этом никого не бесить? Нарушает ли хвастовство в соцсетях "цифровые" границы ваших друзей?
Вместе с клиническим психологом Любовью Черкасовой, автором книги и телеграм-канала "Цифровой этикет" Ольгой Лукиновой и SMM-специалистом Анастасией Балгуриной разбираемся, зачем человечество хвастается и где оно это делало до появления соцсетей.
2:50 почему все хвалятся в интернете
4:25 нарушает ли "хвастовства пост" чужие цифровые границы
7:30 зачем люди кичатся своими успехами
9:00 что такое синдром упущенной выгоды (FOMO)
10:10 чем опасно создание виртуального образа, который не соответствует реальности
12:45 почему к постам в соцсетях обычно оставляют комментарии те, кого не спрашивали
14:30 как лучше реагировать на посты об очередном "успехе" друга
15:40 в чём смысл создания идеального виртуального образа для других
17:35 чем точно не стоит хвастаться
19:30 как хвастаться в интернете, чтобы никого не бесить
20:35 сколько селфи можно опубликовывать, не нарушая чужие цифровые границы
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Монтаж Андрея Темнова
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене