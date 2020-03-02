Трое пострадавших в ДТП под Владимиром находятся в тяжелом состоянии

ВОРОНЕЖ, 2 мар - РИА Новости. Трое из 14 человек, пострадавших в понедельник в столкновении микроавтобуса с грузовиком во Владимирской области, находятся в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Как сообщалось ранее, около 3.20 мск на 335-м километре автодороги М7 "Волга" в городе Гороховец Владимирской области произошло столкновение микроавтобуса Mercedes Sprinter и грузовой автомашины Mercedes. По данным полиции, погиб пассажир 1967 года рождения, еще 14 человек пострадали. Четверо раненых были госпитализированы. В полиции уточнили, что столкнулись микроавтобус из Чувашии и грузовик из Мордовии.
"Троих пострадавших перевезли в травматологию Ковровской центральной городской больницы. Один человек остался в Гороховецкой центральной больнице. Трое тяжелых, один - средней степени тяжести. Два в Коврове (в тяжелом состоянии - ред.), один - в Гороховце", - сказал собеседник агентства.
Как пояснила РИА Новости начальник управления МВД по региону Ирина Гавриченко, микроавтобус вез рабочих. По данным полиции, Mercedes Sprinter врезался в стоящий на светофоре грузовик Mercedes.
По факту ДТП проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.
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