В Крыму 50 человек проходят карантин по коронавирусу

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора в Управление Роспотребнадзора в Крыму и Севастополе сообщило о находящихся на карантине в лечебных учреждениях регионов 50 пациентах, ранее побывавших в Китае

"Всего под медицинским наблюдением на новую коронавирусную инфекцию в Республике Крым и г. Севастополе находится 50 человек, прибывших из КНР", - сообщил в ведомстве.

Ранее главный санитарный врач по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская сообщала, что самовольно покинувшую инфекционную больницу в Севастополе женщину разыскивают по решению суда. Как сообщила пресс-служба правительства региона, пациентка находилась в больнице на карантине после возвращения из Китая и получала симптоматическое лечение и необходимый объем лабораторных исследований. Симптомов коронавируса у женщины не было, сообщила журналистам главный врач учреждения Инга Матяж.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.