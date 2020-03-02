В Крыму 50 человек проходят карантин по коронавирусу

"Всего под медицинским наблюдением на новую коронавирусную инфекцию в Республике Крым и г. Севастополе находится 50 человек, прибывших из КНР", - сообщил в ведомстве.
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Ранее главный санитарный врач по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская сообщала, что самовольно покинувшую инфекционную больницу в Севастополе женщину разыскивают по решению суда. Как сообщила пресс-служба правительства региона, пациентка находилась в больнице на карантине после возвращения из Китая и получала симптоматическое лечение и необходимый объем лабораторных исследований. Симптомов коронавируса у женщины не было, сообщила журналистам главный врач учреждения Инга Матяж.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2912, излечились почти 44,5 тысячи. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 58 странах, число зараженных превысило 7 тысяч, скончались 104 человека.
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