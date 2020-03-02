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В Вологде офицера осудили за избиение рядового
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РИА Новости

В Вологде офицера осудили за избиение рядового

11:21 02.03.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар - РИА Новости. Вологодский гарнизонный военный суд приговорил к трем годам условно капитана Андрея Глазкова, избившего рядового, сообщает объединённая пресс-служба судов региона.
Суд установил, что в ноябре 2018 года Глазков пришел в квартиру рядового В., служившего в воинской части 25594 в городе Вологда-20, и, "действуя умышленно из ложно понятых интересов службы, с целью наказать В. за то, что он вмешался в разговор старших по воинскому званию, явно превышая пределы предоставленных должностных полномочий командира, в присутствии других военнослужащих ударил потерпевшего кулаком правой руки в область нижней челюсти слева". Рядовой стукнулся "головой о дверной косяк, упал на пол, после чего Глазков нанес ему множество ударов ногами по ногам, а также в область спины слева".
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Глазков свою вину не признал, заявив, что встретил рядового на улице, тот был пьян, он помог ему зайти в квартиру и насилия не применял.
"Глазков признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. а ч. 3 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий... порядка взаимоотношений между военнослужащими). Суд назначил наказание: три года лишения свободы условно с испытательным сроком два года", - говорится в сообщении пресс-службы.
Кроме того, суд запретил Глазкову два года занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий.
Приговор в законную силу не вступил.
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