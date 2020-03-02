В Вологде офицера осудили за избиение рядового

Суд установил, что в ноябре 2018 года Глазков пришел в квартиру рядового В., служившего в воинской части 25594 в городе Вологда-20, и, "действуя умышленно из ложно понятых интересов службы, с целью наказать В. за то, что он вмешался в разговор старших по воинскому званию, явно превышая пределы предоставленных должностных полномочий командира, в присутствии других военнослужащих ударил потерпевшего кулаком правой руки в область нижней челюсти слева". Рядовой стукнулся "головой о дверной косяк, упал на пол, после чего Глазков нанес ему множество ударов ногами по ногам, а также в область спины слева".