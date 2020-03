СМИ узнали, что Джонни Депп может вернуться к роли Джека Воробья

СМИ узнали, что американский актер Джонни Депп может вернуться к роли Джека Воробья в шестой части франшизы "Пираты Карибского моря", сообщает We gor this covered.

По информации We got this covered, Крэйг Мазин ("Чернобыль") и Тед Эллиот (участвовал в создании предыдущих частей франшизы о приключениях Джека Воробья), пишут сценарий.