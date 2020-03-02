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2020-03-02T12:06+0300
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СМИ узнали, что Джонни Депп может вернуться к роли Джека Воробья
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РИА Новости

СМИ узнали, что Джонни Депп может вернуться к роли Джека Воробья

12:06 02.03.2020
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© Фото : Walt Disney offical web siteДжонни Депп
Джонни Депп
© Фото : Walt Disney offical web site
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. СМИ узнали, что американский актер Джонни Депп может вернуться к роли Джека Воробья в шестой части франшизы "Пираты Карибского моря", сообщает We gor this covered.
Источник рассказал изданию, что некоторые продюсеры студии Disney сейчас пытаются добиться его возвращения в проект. В октябре 2018 года было объявлено, что Деппа отстранили от этой роли.
По информации We got this covered, Крэйг Мазин ("Чернобыль") и Тед Эллиот (участвовал в создании предыдущих частей франшизы о приключениях Джека Воробья), пишут сценарий.
Студия Disney начала предпринимать попытки по перезапуску "Пиратов Карибского моря" в конце 2018 года. Тогда были наняты продюсеры "Дэдпула" Пол Верник и Ретт Риз, которые должны были подготовить сценарий, но они покинули проект в начале 2019 года, причины не разглашались.
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