СМИ узнали, что Джонни Депп может вернуться к роли Джека Воробья

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. СМИ узнали, что американский актер Джонни Депп может вернуться к роли Джека Воробья в шестой части франшизы "Пираты Карибского моря", сообщает We gor this covered.
Источник рассказал изданию, что некоторые продюсеры студии Disney сейчас пытаются добиться его возвращения в проект. В октябре 2018 года было объявлено, что Деппа отстранили от этой роли.
По информации We got this covered, Крэйг Мазин ("Чернобыль") и Тед Эллиот (участвовал в создании предыдущих частей франшизы о приключениях Джека Воробья), пишут сценарий.
Студия Disney начала предпринимать попытки по перезапуску "Пиратов Карибского моря" в конце 2018 года. Тогда были наняты продюсеры "Дэдпула" Пол Верник и Ретт Риз, которые должны были подготовить сценарий, но они покинули проект в начале 2019 года, причины не разглашались.