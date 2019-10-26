Создатель "Чернобыля" напишет сценарий для новых "Пиратов Карибского моря"

Источник рассказал изданию, что вместе с создателем "Чернобыля" сценарий будет писать Тед Эллиот, который участвовал в создании предыдущих частей франшизы о приключениях Джека Воробья.

Студия Disney начала предпринимать попытки по перезапуску "Пиратов Карибского моря" в конце 2018 года. Тогда были наняты продюсеры "Дэдпула" Пол Верник и Ретт Риз, которые должны были подготовить сценарий, но они покинули проект в начале 2019 года, причины не разглашались.