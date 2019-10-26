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РИА Новости
Культура

Создатель "Чернобыля" напишет сценарий для новых "Пиратов Карибского моря"

14:32 26.10.2019
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© Walt Disney Pictures/Jerry Bruckheimer Films/ First Mate Productions Inc.Кадр из фильма "Пираты карибского моря: Проклятие черной жемчужины"
Кадр из фильма Пираты карибского моря: Проклятие черной жемчужины
© Walt Disney Pictures/Jerry Bruckheimer Films/ First Mate Productions Inc.
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Студия Disney пригласила сценариста сериала "Чернобыль" Крэйга Мазина разработать историю для нового фильма о "Пиратах Карибского моря", сообщает THR.
Источник рассказал изданию, что вместе с создателем "Чернобыля" сценарий будет писать Тед Эллиот, который участвовал в создании предыдущих частей франшизы о приключениях Джека Воробья.
Студия Disney начала предпринимать попытки по перезапуску "Пиратов Карибского моря" в конце 2018 года. Тогда были наняты продюсеры "Дэдпула" Пол Верник и Ретт Риз, которые должны были подготовить сценарий, но они покинули проект в начале 2019 года, причины не разглашались.
На данном этапе неизвестно, кто все-таки будет исполнять роль Капитана Джека: Джонни Депп или его все-таки заменит новый актер, или даже актриса, о чем писали многие СМИ.
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