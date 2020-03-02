В России 790 человек стали лотерейными миллионерами в 2019 году

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Миллионеров в Миллионеров в России в 2019 году стало больше на почти 800 человек благодаря выигрышам в лотереи, сообщили РИА Новости в пресс-службе распространителя государственных лотерей " Столото ".

"Всего в 2019 году 790 россиян стали обладателями выигрышей от 1 миллиона рублей", - рассказали в компании.

Там напомнили, что рекордные суммы по 500 миллионов рублей в минувшем году получили два жителя России. Этот рекорд уже в 2020 году "побила" жительница Подмосковья Надежда Бартош, которая выиграла 1 млрд руб, причем также по итогам новогоднего тиража "Русского лото".