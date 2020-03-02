В России 790 человек стали лотерейными миллионерами в 2019 году

"Всего в 2019 году 790 россиян стали обладателями выигрышей от 1 миллиона рублей", - рассказали в компании.
9 января, 18:03Самые крупные выигрыши в лотерею в России в 2014-2020 годах
Там напомнили, что рекордные суммы по 500 миллионов рублей в минувшем году получили два жителя России. Этот рекорд уже в 2020 году "побила" жительница Подмосковья Надежда Бартош, которая выиграла 1 млрд руб, причем также по итогам новогоднего тиража "Русского лото".
"Частота выигрышей напрямую зависит от количества участников в лотереях. В портфеле "Столото" более 30 продуктов, флагманскими лотереями на сегодняшний день являются "Русское лото" с долей в портфеле 35,8%, "Гослото "4 из 20" (16,1%) и "Рапидо" (10,7%)", - отметила операционный директор "Столото" Варвара Басанович.