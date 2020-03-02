Премьер Молдавии оценил ход урегулирования приднестровского конфликта

КИШИНЕВ, 2 мар — РИА Новости. Премьер Молдавии Ион Кику заявил в понедельник на брифинге, что страна еще не извлекла все уроки из приднестровского конфликта, что препятствует воссоединению в республике и эффективной работе политиков.
"Приднестровский конфликт — это трагедия нашего народа, из которой мы не извлекли уроки. На этом событии политики пытаются заработать политический капитал. Нам нужно объединиться, тогда и страна воссоединится, и иностранных военных не будет в стране. Политики станут более ответственными, будут получать поддержку народа не громкими заявлениями, а проектами и идеями на благо страны", - сказал Кику.
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По словам премьера, сейчас власти должны делать все возможное, чтобы решать текущие проблемы, что позволит улучшить жизнь граждан на обоих берегах Днестра.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. В Молдавии 2 марта отмечают день памяти всех павших в конфликте на Днестре.
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