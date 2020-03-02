Премьер Молдавии оценил ход урегулирования приднестровского конфликта

"Приднестровский конфликт — это трагедия нашего народа, из которой мы не извлекли уроки. На этом событии политики пытаются заработать политический капитал. Нам нужно объединиться, тогда и страна воссоединится, и иностранных военных не будет в стране. Политики станут более ответственными, будут получать поддержку народа не громкими заявлениями, а проектами и идеями на благо страны", - сказал Кику.