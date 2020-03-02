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Премьер Молдавии оценил ход урегулирования приднестровского конфликта
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РИА Новости

Премьер Молдавии оценил ход урегулирования приднестровского конфликта

11:11 02.03.2020
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© Sputnik / Родион ПрокаПремьер-министр Молдавии Ион Кику
Премьер-министр Молдавии Ион Кику
© Sputnik / Родион Прока
Премьер-министр Молдавии Ион Кику. Архивное фото
КИШИНЕВ, 2 мар — РИА Новости. Премьер Молдавии Ион Кику заявил в понедельник на брифинге, что страна еще не извлекла все уроки из приднестровского конфликта, что препятствует воссоединению в республике и эффективной работе политиков.
"Приднестровский конфликт — это трагедия нашего народа, из которой мы не извлекли уроки. На этом событии политики пытаются заработать политический капитал. Нам нужно объединиться, тогда и страна воссоединится, и иностранных военных не будет в стране. Политики станут более ответственными, будут получать поддержку народа не громкими заявлениями, а проектами и идеями на благо страны", - сказал Кику.
Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко
27 января, 15:18
Руденко обсудил с послом Молдавии приднестровское урегулирование
По словам премьера, сейчас власти должны делать все возможное, чтобы решать текущие проблемы, что позволит улучшить жизнь граждан на обоих берегах Днестра.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. В Молдавии 2 марта отмечают день памяти всех павших в конфликте на Днестре.
Президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский
29 октября 2019, 15:22
Лидер ПМР отметил замедление переговоров по приднестровскому урегулированию
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Ион КикуРумынияМолдавияВ мире
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