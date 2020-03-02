Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-02T11:10+0300
https://ria.ru/20200302/1566666225.html
Россияне в 2019 году выиграли в лотереи более 26 миллиардов рублей
https://cdn22.img.ria.ru/images/150834/89/1508348973_0:158:3077:1889_1036x0_80_0_0_eb48c752bffe4791a196e9a2195a4a71.jpg
РИА Новости

Россияне в 2019 году выиграли в лотереи более 26 миллиардов рублей

11:10 02.03.2020
267
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПродажа лотерейных билетов
Продажа лотерейных билетов
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Продажа лотерейных билетов. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Россияне выиграли в лотереи за 2019 год более 26 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе распространителя государственных лотерей "Столото".
"По данным "Столото", на 27,4% выросла сумма лотерейных выигрышей жителей России. В 2018 году она составляла 20,8 миллиарда рублей, а в 2019 году превысила 26,5 миллиарда рублей", - сообщили в компании.
Пункт продажи лотерейных билетов
9 января, 18:03
Самые крупные выигрыши в лотерею в России в 2014-2020 годах
Совокупная выручка от продаж лотерей в 2019 году выросла на 21% и составила 57,9 миллиарда рублей. При этом компания отмечает рост продаж билетов в онлайн-каналах, где получает 44,5% выручки, а в 2018 году электронная коммерция составляла 39,8%.
Целевые отчисления в бюджет РФ от лотерейной деятельности в 2019 году составили 2,7 миллиарда рублей, всего же благодаря государственным лотереям бюджет страны пополнился на 13,3 миллиарда рублей, добавили в "Столото".
Листы с денежными купюрами
2 января, 09:32
В России 99 человек стали миллионерами по итогам новогодней лотереи
2340017
Обсудить 8
СтолотоЛотереяРоссияОбщество
Рекомендуем
Вывеска о быстрых займах на улице Москвы
Названы регионы с наибольшей просрочкой по кредитам
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
Пушков рассказал о важности ответа Путина Эрдогану
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по наиболее актуальным международным проблемам
Путин отменил идентификацию выигравших в лотерею до 15 тысяч рублей
Вывеска банного клуба Девятый вал в Москве, где после купания в бассейне с сухим льдом погибли три человека
Блогер Диденко рассказала о последней воле мужа, погибшего в бане
Кадры с места гибели отца и дочери на масленичных гуляньях
Появилось видео с места гибели отца и дочери на масленичных гуляньях
Тюльпаны для поздравления женщин с праздником 8 Марта в рамках общероссийской акции Вам, любимые!
Россиян ждут первые весенние длинные выходные
Самолет F-16 ВВС Турции
Источник рассказал о турецких истребителях, сбивших сирийские самолеты
Турецкие и российские военные во время совместного патрулирования на северо-востоке Сирии
Песков ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии
Экс-командир добровольческого батальона Айдар, народный депутат Сергей Мельничук
В Греции по запросу России задержали бывшего командира "Айдара"
Вывеска банного клуба Девятый вал в Москве
Бойфренд погибшей в московской бане прокомментировал случившееся
Оператор по добыче нефти
Путин призвал готовиться к разным сценариям в ситуации с нефтью
Самолеты ВВС Турции
Россия не будет гарантировать безопасность авиации Турции в Сирии
Дым над городом Серакиб в восточной части провинции Идлиб
Сирия закрыла воздушное пространство над Идлибом
Турецкие военные ведут огонь по позициям правительственных войск Сирии в провинции Идлиб
Турецкие военные сбили два сирийских самолета
Мужчина в Коломенском парке в Москве
В Госдуме поддержали пересмотр стоимости услуг ЖКХ из-за теплой зимы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:43Пристайко заявил о готовности к отставке, если этого захочет Зеленский
15:41Ученые обнаружили признаки ДНК в костях динозавров
15:38В Москве клиент изнасиловал и ограбил массажистку, сообщили СМИ
15:37В Германии прокомментировали ситуацию с беженцами на границе Греции
15:36В ЕК оценили необходимость мер поддержки экономики из-за коронавируса
15:36Немецкий министр отказался пожать руку Меркель из-за коронавируса
15:34В Германии оценили слова Эрдогана о пути для беженцев в Европу
15:31Дело Константина Котова вернули в Мосгорсуд
15:31Скабеева оценила реакцию блогерши на трагедию в банном комплексе
15:31ФАС подозревает наличие картельных сговоров на рынке медицинских масок
15:26В Екатеринбурге стрела строительного крана упала и повисла на проводах
15:24СМИ сообщили об ударе израильского вертолета по автомобилю в Сирии
15:23В Испании чилийский писатель заразился коронавирусом
15:23На Филиппинах освободили всех заложников в ТЦ
15:22В Хорватии выявили восьмой случай заболевания коронавирусом
15:21В Госдуму внесли проект о предоставлении данных об умершем его близким
15:20Суд отложил рассмотрение апелляции подозреваемого по делу Шеремета
15:16На Филиппинах освободили одного из заложников в ТЦ
15:15Эксперты рассказали, как вернуть украденные с карты деньги
15:14В Архангельской области гинеколога будут судить за смерть пациентки
Лента новостейМолния