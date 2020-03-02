Россияне в 2019 году выиграли в лотереи более 26 миллиардов рублей

"По данным "Столото", на 27,4% выросла сумма лотерейных выигрышей жителей России. В 2018 году она составляла 20,8 миллиарда рублей, а в 2019 году превысила 26,5 миллиарда рублей", - сообщили в компании.
9 января, 18:03Самые крупные выигрыши в лотерею в России в 2014-2020 годах
Совокупная выручка от продаж лотерей в 2019 году выросла на 21% и составила 57,9 миллиарда рублей. При этом компания отмечает рост продаж билетов в онлайн-каналах, где получает 44,5% выручки, а в 2018 году электронная коммерция составляла 39,8%.
Целевые отчисления в бюджет РФ от лотерейной деятельности в 2019 году составили 2,7 миллиарда рублей, всего же благодаря государственным лотереям бюджет страны пополнился на 13,3 миллиарда рублей, добавили в "Столото".