Россияне в 2019 году выиграли в лотереи более 26 миллиардов рублей

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Россияне выиграли в лотереи за 2019 год более 26 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе распространителя государственных лотерей " Столото ".

"По данным "Столото", на 27,4% выросла сумма лотерейных выигрышей жителей России. В 2018 году она составляла 20,8 миллиарда рублей, а в 2019 году превысила 26,5 миллиарда рублей", - сообщили в компании.

Совокупная выручка от продаж лотерей в 2019 году выросла на 21% и составила 57,9 миллиарда рублей. При этом компания отмечает рост продаж билетов в онлайн-каналах, где получает 44,5% выручки, а в 2018 году электронная коммерция составляла 39,8%.