Полиция задержала "потомственную целительницу" и ее помощников

Как рассказала Волк, злоумышленники размещали в интернете и СМИ объявления, что потомственная целительница может помочь в решении проблем с личной жизнью и финансовыми вопросами. После получения сообщений от граждан, которым предлагалось передать свои личные данные, помощники "экстрасенса" связывались с потерпевшими и уверяли, что из сотен тысяч обратившихся целительница выбрала именно их.