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https://ria.ru/20200302/1566665234.html
Полиция задержала "потомственную целительницу" и ее помощников
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РИА Новости

Полиция задержала "потомственную целительницу" и ее помощников

11:08 02.03.2020
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Сотрудник полиции. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Сотрудники МВД РФ задержали группу мошенников, которые под видом оказания экстрасенсорной помощи выманивали деньги у граждан, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
По ее словам, сотрудники МВД России при участии полиции Москвы и Костромской области, а также Росгвардии по подозрению в мошенничестве задержали десять человек – псевдоцелительницу и девять ее помощников. Все они в настоящее время арестованы.
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Как рассказала Волк, злоумышленники размещали в интернете и СМИ объявления, что потомственная целительница может помочь в решении проблем с личной жизнью и финансовыми вопросами. После получения сообщений от граждан, которым предлагалось передать свои личные данные, помощники "экстрасенса" связывались с потерпевшими и уверяли, что из сотен тысяч обратившихся целительница выбрала именно их.
"Стоимость первого магического сеанса варьировалась от 20 тысяч до 30 тысяч рублей. В дальнейшем клиентам предлагались различные экстрасенсорные услуги стоимостью от 50 тысяч до 850 тысяч рублей. По предварительным данным, общая сумма полученных подозреваемыми денежных средств превысила 2 миллиона рублей. В настоящее время возбуждены семь уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного статьей "Мошенничество", - сказала Волк.
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"Кроме того, изъяты мобильные телефоны, сим-карты, оборудование для IP-телефонии, а также пособия по экстрасенсорике и подробные инструкции по общению с клиентами. Имеются основания полагать, что злоумышленники могут быть причастны к совершению аналогичных преступлений в отношении жителей ряда регионов РФ", - добавил Волк.
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Ирина ВолкФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)МоскваКостромская областьРоссияПроисшествия
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